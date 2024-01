Douro quer preservar genuidade do tomate coração-de-boi, rumo à Indicação Geográfica Protegida

Em defesa do verdadeiro coração-de-boi do Douro, há que garantir a “preservação da semente, de ano para ano”, diz Celeste Pereira, da Greengrape. Avançam iniciativas, incluindo encontro em Fevereiro

A preservação da semente e da genuidade do tomate coração-de-boi do Douro com vista à sua classificação como Indicação Geográfica Protegida (IGP) é o objectivo de um projecto que decorre na região, foi esta segunda-feira anunciado.

"Só podemos falar de tomate coração-de-boi do Douro garantindo a preservação da semente, de ano para ano", afirma, citada em comunicado, a directora-geral da empresa Greengrape, Celeste Pereira.

É, neste sentido, que se realiza a 7 de Fevereiro, na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), em Vila Real, o encontro "Tomate Coração-de-Boi do Douro - Da Sementeira à Mesa - Valorização da Variedade na Região".

O "workshop", promovido pelas associações de desenvolvimento da região (Beira Douro, Douro Histórico e Douro Superior), em conjunto com a UTAD, o Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária (INIAV) e a Greengrape, destina-se a hortelãos da região, nomeadamente das quintas produtoras de tomate, viveiristas e produtores de sementes e estudantes.

Para Celeste Pereira, um "dos aspectos mais críticos para a transformação deste tomate numa IGP, objectivo a médio-longo prazo, será trabalhar a genuinidade e a origem deste fruto".

A Indicação Geográfica Protegida é uma designação regulamentada pela União Europeia que visa proteger os nomes de produtos específicos, de modo a promover as suas características únicas associadas à sua origem geográfica e a modos de produção tradicionais.

A edição 2024 do encontro abordará temas como a importância da conservação, preservação e valorização da semente do tomate coração-de-boi, de forma a garantir a integridade do fruto produzido no Douro.

Foto Tomate coração-de-boi da Quinta do Pessegueiro, que venceu o concurso em 2022 nelson garrido

Esta acção, frisa, "tem em vista a preservação da genuinidade e origem do tomate coração-de-boi do Douro, aspecto crítico para a sua própria valorização".

"Ao longo dos anos, temos vindo a perceber, com grande preocupação, que uma parte das quintas e hortelãos do Douro adquirem as suas plântulas [embrião vegetal já desenvolvido que emerge da semente] em viveiristas da região, não havendo garantias de que as plantas tenham origem em sementes de tomate coração-de-boi do Douro", afirma.

Acresce que, segundo a responsável, em 2023, o "mercado foi invadido, pelas cadeias de distribuição alimentar mais importantes do país e na própria região do Douro, por uma variedade de tomate que não tem as características da versão tradicional do tomate coração-de-boi, mas sim de um tomate coração-de-boi italiano, conhecido por ligúria".

"Muito mais grave ainda, parte da restauração em geral e do Douro em particular já usa este tomate", aponta.

O encontro, que irá decorrer na universidade transmontana, conta com a participação de especialistas da Escola de Ciências Agrárias e Veterinárias e do Departamento de Agronomia da UTAD, bem como do INIAV, através do Banco Português de Germoplasma.

Além deste "workshop", no âmbito de uma candidatura liderada pelas três associações, a Greengrape está a desenvolver um livro sobre o tomate coração-de-boi do Douro, um guia de boas práticas para a cultura do tomate e outros encontros à volta do tomate e da excelência do território para a produção deste fruto.

Estas iniciativas contam com o financiamento do Programa de Desenvolvimento Rural (PDR) 2020.

Foto Uma salada coração-de-boi no restaurante Parque da Aguda nelson garrido

Desde 2016 que a Greengrape, juntamente com o jornalista Edgardo Pacheco e o especialista em azeite Francisco Pavão, aposta na valorização do fruto de verão através de eventos como o Concurso Tomate Coração de Boi do Douro, que escolhe o melhor exemplar da região, bem como a festa do tomate à mesa de restaurantes da região, que decorre durante todo o mês de Agosto.

A iniciativa estende-se ainda ao projecto Capella, que se realiza na aldeia de Arroios, Vila Real, onde a festa acontece à volta do tomate.

O Tomate coração-de-boi tem também direito a Facebook e Instagram.