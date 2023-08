Zulmira Silva tem o melhor tomate-coração-de-boi do Douro

Genuína guardiã do sabor, Zulmira selecciona a semente dos melhores frutos de cada colheita para a colheita seguinte. Assim conquistou o júri do concurso que há oito anos elege o melhor tomate.

Zulmira Silva tem 74 anos e o exame da 4.ª classe. Trabalhou toda a vida no campo “de sol a sol” e não faz a mínima ideia do que é o melhoramento genético de plantas ou um banco de germoplasma, assim como não conhece os conceitos de análise de nutrientes do solo, controlo foliar ou stress hídrico. Mas é alguém que olha para uma cultura agrícola com sabedoria e grande capacidade de interpretação das necessidades das plantas.