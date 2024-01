Pedro Calado renuncia à presidência da câmara do Funchal. PS-Madeira pede intercalares

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Pedro Calado, renunciou ao cargo autárquico, segundo avançou o Expresso, isto numa altura em que está detido, em Lisboa, para interrogatório. A vereadora Cristina Pedra, que na manhã de quinta-feira já substituiu Calado numa reunião de câmara, assumirá a liderança da autarquia. O PS-Madeira já reagiu e pede eleições autárquicas intercalares para a câmara do Funchal.

Em declarações à SIC Notícias, o vice-presidente do PS-Madeira considera que “não haveria outro caminho que não fosse a renúncia”. “Pedro Calado foi detido” no âmbito de um “processo de corrupção que se alarga também ao governo regional, governo onde ele foi vice-presidente” e “neste momento em que ele está detido em Lisboa para interrogatório não há outra hipótese que não seja a renúncia”, defendeu Miguel Iglésias.

Se o PS e o PS-Madeira defendem que a crise política na Madeira deve levar à realização de eleições antecipadas para a assembleia legislativa madeirense, os socialistas do arquipélago consideram também que para a câmara do Funchal devem acontecer eleições autárquicas intercalares.

"O PS-Madeira defende eleições intercalares para a Câmara Municipal do Funchal", sustenta Iglésias, notando que “para haver eleições" os "vereadores do PSD têm de renunciar” aos respectivos mandatos, “tal com fez Pedro Calado”.

Esta sexta-feira, após dois dias de recusa em se demitir, Miguel Albuquerque anunciou a renúncia ao cargo de presidente do Governo Regional da Madeira.

Para o número dois dos socialistas na Madeira, o executivo camarário até aqui liderado por Calado está ferido de morte, desde logo porque "muito dos processos de investigação” está relacionado com a actual equipa executiva da autarquia. "Não sabemos se há outras pessoas envolvidas, seja do executivo, seja de outros departamentos da câmara”, salienta Miguel Iglésias, adiantando que "nos próximos dias" o PS-Madeira "tomará as iniciativas políticas adequadas" ao objectivo de que sejam realizadas eleições intercalares. Segundo o calendário, estão previstas autárquicas para Setembro ou Outubro do próximo ano.

Pedro Calado, que foi eleito para a Câmara Municipal do Funchal em 2021, depois de ter sido vice-presidente da autarquia entre 2012 e 2013 e vereador de 2005 a 2013, foi um dos três detidos na quarta-feira por suspeitas de corrupção na Madeira. Vai ser este sábado ouvido no Tribunal Central de Instrução Criminal, em Lisboa. O advogado Paulo Sá e Cunha, que o representa, disse que Pedro Calado vai prestar declarações para “esclarecer a verdade”.

Segundo avançou esta sexta-feira a CNN, a Polícia Judiciária encontrou 30 mil euros escondidos na casa de Pedro Calado e na da mãe: 20 mil euros estariam em casa do autarca e 10 mil euros em casa da sua mãe.