Albuquerque indiciado de oito crimes, incluindo corrupção activa e passiva

O presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, é suspeito de oito tipos de crimes diferentes, incluindo corrupção activa e passiva, motivo que justificou a sua constituição como arguido. Segundo o PÚBLICO apurou, o rol inclui ainda prevaricação, recebimento indevido de vantagem, tráfico de influência, participação económica em negócio, abuso de poder e atentado contra o Estado de direito.

Esta sexta-feira de manhã, os três detidos desta megaoperação com o epicentro na Madeira foram presentes ao juiz do Tribunal Central de Instrução Criminal, Nuno Dias Costa, que lhes aplicará as medidas de coacção que considerar adequadas.

Na última noite, o presidente da Câmara do Funchal, Pedro Calado, o único detido na Madeira, já pernoitou na capital, onde foram detidos na passada quarta-feira dois empresários da construção, Avelino Farinha, dirigente do mais importante grupo empresarial do arquipélago, o AFA, e Custódio Correia, do grupo bracarense Socicorreia.

Nos interrogatórios que só começaram este sábado serão confrontados com o vasto manancial de indícios recolhidos nesta investigação, que já decorre desde 2020, nomeadamente inúmeras escutas telefónicas. Durante as buscas da passada quarta-feira, foram apreendidas grandes quantidades de dinheiro.

Como o PÚBLICO já noticiara, o Ministério Público diz ter indícios que apontam para “a existência de relacionamento privilegiado” entre Miguel Albuquerque e Pedro Calado, e destes com grupos como de Avelino Farinha com quem ambos tinham uma “grande proximidade e informalidade”.

Aliás, a investigação apurou que, pouco depois da tomada de posse de Miguel Albuquerque como presidente do governo regional, em Abril de 2015, ocorreram diversas adjudicações de obras públicas, partes das quais respeitavam ainda a concursos abertos pela vice-presidente em 2014, tendo sido seleccionados como candidatos vencedores consórcios externos em que figuravam sociedades do grupo AFA.

Em alguns destes contratos, celebrados anteriormente à entrada de Pedro Calado para o cargo de vice-presidente do governo regional, é o próprio quem figura como representante da entidade que venceu a obras, a Construtora do Tâmega Madeira (actualmente CTM–Construções Técnicas), que integra o grupo AFA.

Os mandados de buscas a que o PÚBLICO teve acesso falam da “ocorrência de interferências do presidente do governo regional em matérias do âmbito municipal, assim como tomadas de posição do presidente da autarquia em assuntos do âmbito regional”.