Miguel Albuquerque não se demite e diz estar de “consciência tranquila”

Albuquerque disse estar a “colaborar de forma activa” com autoridades. Declarações acontecem horas depois de PJ iniciar buscas na casa do presidente do governo regional e na Câmara do Funchal.

Miguel Albuquerque disse esta quarta-feira que não se irá demitir do cargo de presidente do governo da Madeira, que vai "colaborar no esclarecimento da verdade" e que está "de consciência tranquila".

A partir da Quinta Vigia, residência oficial do presidente do governo da Madeira, Albuquerque fez as primeiras declarações sobre o caso, dizendo que está a "colaborar de forma activa e consistente" com as autoridades para "fornecer todos os elementos para esclarecer a situação" e que o processo está relacionado com um "conjunto de adjudicações de obras públicas", entre estas o concurso do teleférico do Curral das Freiras, o processo de licenciamento da Praia Formosa e o concurso dos autocarros para a região da Madeira.

"Do meu ponto de vista não houve corrupção nenhuma. Eu nunca estive envolvido em nenhum caso de corrupção nem vou estar na minha vida. A mim ninguém me compra", disse. "Estamos de consciência tranquila e temos de aguardar o desfecho deste inquérito. Nunca fui acusado de nada e sempre tive a minha independência económica e uma postura correcta perante os empresários e a sociedade".

"Eu tenho o direito, como qualquer cidadão, de não ser suspeito eternamente. O pior estatuto que podemos ter na vida política é ser suspeito", referiu ainda Miguel Albuquerque, que não respondeu às várias perguntas sobre se terá sido constituído arguido neste processo. "Uma situação de inquérito não diminui os direitos de ninguém, nem diminui os direitos dos titulares de cargos políticos de se defenderem ou de continuarem a trabalhar", disse ainda, sublinhando ainda que tem a certeza que mantém a confiança política dos madeirenses.

A apresentação da coligação PSD/CDS-PP, que estava agendada para esta quarta-feira às 18h, foi cancelada e ainda não há uma nova data para o evento. Albuquerque referiu que esta apresentação será adiada para a próxima semana por não estarem reunidas as condições enquanto estão a decorrer averiguações.

A Polícia Judiciária está a realizar, nesta quarta-feira, buscas na casa do presidente do governo regional, Miguel Albuquerque, e na​ Câmara Municipal do Funchal. Foram detidas três pessoas, confirmou entretanto a Polícia Judiciária, sem adiantar as suas identidades no comunicado que divulgou. As detenções aconteceram ao início da tarde, às 14h15, fora de flagrante delito.

Em causa estarão suspeitas de corrupção activa e passiva, participação económica em negócio, prevaricação, recebimento ou oferta indevidos de vantagem, abuso de poder e tráfico de influência, adiantou a Judiciária. Luís Montenegro, líder do PSD, vai prestar declarações às 17h.