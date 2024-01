Buscas na casa de Miguel Albuquerque e na Câmara do Funchal

Casa de Miguel Albuquerque e a Câmara do Funchal estão a ser alvo de buscas da Polícia Judiciária. Em causa estarão suspeitas de corrupção. Presidente do governo regional cancela agenda desta manhã.

A Polícia Judiciária está esta quarta-feira a realizar buscas na casa do presidente do governo regional, Miguel Albuquerque, e na​ Câmara Municipal do Funchal. As buscas na autarquia foram confirmadas por fonte oficial da Câmara do Funchal, sem adiantar mais pormenores. Em causa estarão suspeitas de corrupção, adianta a CNN Portugal. Miguel Albuquerque cancelou entretanto a agenda desta manhã, apurou o PÚBLICO.

"A Câmara Municipal do Funchal informa que um grupo de inspectores da Polícia Judiciária deu entrada esta manhã nas instalações do edifício dos Paços do Concelho, para a realização de buscas", lê-se num comunicado divulgado pela autarquia (PSD/CDS-PP). No documento, o município, presidido pelo social-democrata Pedro Calado, acrescenta que "está a colaborar na investigação em curso e a prestar toda a informação solicitada, num espírito de boa cooperação".

De acordo com a CNN Portugal, o Ministério Público suspeita que Pedro Calado tem um pacto de favorecimento com o grupo empresarial AFA, detentor dos hotéis Savoy, onde o agora autarca do Funchal (e um dos possíveis sucessores de Miguel Albuquerque no PSD/Madeira) chegou a trabalhar.

Uma suspeita semelhante recai sobre o presidente do governo regional, adianta a CNN. O Ministério Público desconfia que Miguel Albuquerque tenha participações no fundo imobiliário que comprou uma quinta do próprio presidente do governo regional em 2017 por 3,5 milhões de euros, alegadamente pagos em actos corruptivos.

Outro negócio que está sob a investigação da Polícia Judiciária e do Ministério Público é a concessão, por ajuste directo, da exploração da zona franca ao grupo Pestana — um negócio que o Tribunal de Contas considerou ter violado o princípio da concorrência e que tinha sido gerido por Pedro Calado.

É aqui que os dois casos se cruzam, acreditam as autoridades. A quinta comprada pelo fundo imobiliário a Miguel Albuquerque passou a ser explorada pelo grupo Pestana — e isso terá acontecido na mesma altura em que o grupo hoteleiro viu renovada a concessão da Zona Franca da Madeira.

A coincidência temporal destes negócios já estava a ser investigada em Março de 2021 pelo Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP), que suspeitava que estes casos eram "susceptíveis de integrar a prática de crimes de prevaricação, corrupção e participação económica em negócio", cita a CNN Portugal. Em causa estaria "uma eventual relação dessa adjudicação com a venda, a um fundo imobiliário, de um conjunto de imóveis onde se encontra instalada uma unidade turística".