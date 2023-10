Quem é quem no Governo da Madeira que toma posse esta terça-feira

No novo executivo há menos duas secretarias regionais. Entram poucas caras novas e, no essencial, mantém-se a maior parte dos governantes que já estava em funções.

O XIV Governo da Madeira, de coligação PSD/CDS-PP e liderado pelo social-democrata Miguel Albuquerque, toma posse nesta terça-feira no salão nobre da Assembleia Legislativa Regional. O novo executivo tem repetentes (são reconduzidos seis secretários regionais), mas também tem caras novas. Ao todo, de acordo com a presidência do Governo Regional, será composto por oito secretarias regionais, menos duas do que o anterior.

Miguel Albuquerque

O social-democrata de 62 anos mantém-se como líder da equipa de governantes regionais desde 2015 – antes fora presidente da Câmara Municipal do Funchal. Desta vez, Miguel Albuquerque não conseguir alcançar uma maioria absoluta apenas com o apoio do CDS, como em 2019, e teve de avançar para um acordo parlamentar que envolve a deputada única do PAN, Mónica Freitas. O PAN não tem qualquer cargo no executivo.

Rui Barreto

Barreto foi número dois na candidatura da coligação Somos Madeira (PSD/CDS-PP) nas eleições regionais de 24 de Setembro e vai continuar com a tutela da Economia, à qual acresce a do Mar e Pescas. Estas duas áreas estiveram nos últimos quatro anos com Teófilo Cunha (CDS), que não integra o novo executivo. O centrista, de 47 anos, é licenciado em Gestão de Empresas e foi vereador no Funchal, presidente da Assembleia Municipal de Santana, deputado à Assembleia da República e à Assembleia Legislativa da Madeira.

Rogério Gouveia

O social-democrata de 41 anos é titular da pasta das Finanças desde 2021, altura em que substituiu Pedro Calado, que deixou o cargo de vice-presidente do Governo Regional para entrar na corrida à Câmara do Funchal. Licenciado em Gestão e Administração Pública, Gouveia começou por desempenhar funções no âmbito da Inspecção Tributária, em meados dos anos 2000. A partir de 2017 foi director regional adjunto de Finanças.

José Pedro Fino

Licenciado em Engenharia Civil pelo Instituto Superior Técnico, José Pedro Fino mantém-se na Secretaria Regional dos Equipamentos e Infra-Estruturas desde Outubro de 2019. Aos 44 anos, conta com uma passagem pela direcção da empresa Edimade – Edificadora da Madeira, SA e pelo conselho de administração da IHM – Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM.

Eduardo Jesus

Não é a primeira vez que Eduardo Jesus, de 50 anos, entra num governo de Miguel Albuquerque. Fez parte logo do primeiro, com a pasta da Economia, Turismo e Cultura (agora fica apenas com as tutelas do Turismo e Cultura), e foi remodelado em 2017. É licenciado em Organização e Gestão de Empresas. Desde que saiu do executivo até este novo convite, Eduardo Jesus esteve a cumprir mandato como deputado na Assembleia Legislativa da Madeira.

Pedro Ramos

Médico de formação, Pedro Ramos desempenhou funções como cirurgião no Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde foi também director do Serviço de Urgência entre 2009 e 2016. Nesse ano, entrou no executivo de Miguel Albuquerque como secretário Regional de Saúde e três anos depois, no segundo executivo, assumiu a pasta da Saúde e Protecção Civil. Foi também director clínico do Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira antes de entrar no executivo. Tem 63 anos e assume agora a Secretaria Regional da Saúde e Protecção Civil.

Jorge Carvalho

É um repetente que se mantém com as pastas da Educação e Ciência — no anterior governo tinha também a Tecnologia. Jorge Carvalho tem 55 anos, é licenciado em Educação Física pela Universidade da Madeira e Mestre em Gestão do Desporto. De acordo com o site do Governo Regional foi o primeiro presidente da direcção da Associação Académica da Universidade da Madeira.

Rafaela Fernandes

A antiga deputada regional e ex-presidente do Serviço Regional de Saúde (Sesaram) estreia-se em funções governativas tutelando a Agricultura e o Ambiente. A sua nova pasta inclui responsabilidades que antes eram partilhadas por Humberto Vasconcelos (Agricultura e Desenvolvimento Regional) e Susana Prada (Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas). Rafaela Fernandes é licenciada em Direito e foi inspectora regional da Autoridade Regional das Actividades Económicas.

Ana Sousa

Embora a sua comissão de serviço tivesse sido renovada já no Verão deste ano, a até aqui directora do Departamento de Inclusão da Pessoa com Deficiência da Madeira vai integrar a partir desta terça-feira o elenco governativo na Secretaria Regional da Inclusão Social e Juventude, substituindo Rita Andrade. Ana Maria Sousa de Freitas tem 60 anos e é técnica de diagnóstico e terapêutica do Instituto de Segurança Social da Madeira.

José Manuel Rodrigues continua a liderar assembleia madeirense

De acordo com o resultado oficial das eleições legislativas da Madeira, já publicado em Diário da República, a coligação PSD/CDS-PP, cuja lista foi encabeçada por Miguel Albuquerque, líder dos social-democratas madeirenses e presidente do executivo desde 2015, teve 58.394 votos (44,31%), mas ficou a um deputado da maioria absoluta, elegendo 23 representantes num total de 47 que compõem o parlamento regional.

A coligação PSD/CDS-PP elegeu 23 deputados, o PS 11, o JPP cinco e o Chega quatro, enquanto a CDU (PCP/PEV), o BE, o PAN e a IL elegeram um deputado cada.

A Assembleia Legislativa da Madeira será novamente presidida pelo centrista José Manuel Rodrigues, reeleito na passada quinta-feira com 40 votos a favor, num total de 47 deputados que compõem o parlamento regional. Foram eleitos vice-presidentes os sociais-democratas José Prada e Rubina Leal, propostos pelo PSD, e o socialista Sérgio Gonçalves, indicado pelo PS.

Os deputados elegeram ainda as secretárias da mesa Clara Tiago (PSD) e Olga Fernandes (PS) e os vice-secretários Carlos Fernandes (PSD) e Gonçalo Aguiar (PS).