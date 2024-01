Faz mal beber café com o estômago vazio?

Para a maioria das pessoas, beber uma chávena de café com o estômago vazio não é susceptível de criar problemas. Mas uma chávena de café matinal com o estômago vazio pode exacerbar os sintomas em pessoas com estômagos sensíveis, predispostas a determinadas doenças gastrointestinais, como o refluxo gastroesofágico, ou que já tenham danos no revestimento do estômago, como as que sofrem de erosão gástrica ou úlceras, avança Kim Barrett, professor de fisiologia e biologia das membranas na Faculdade de Medicina da Universidade da Califórnia em Davis e membro do conselho directivo da Associação Gastroenterológica Americana.

