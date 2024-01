Óscares: Greta Gerwig e Margot Robbie ficaram de fora - e até Hillary Clinton fala disso

Os Óscares deixaram Margot Robbie e Greta Gerwig de fora da lista dos nomeados deste ano. A ausência das principais responsáveis por Barbie, o filme com melhores resultados de bilheteira de 2023, tem dado que falar — e não só entre os demais membros do elenco e da produção filme, como é o caso do actor Ryan Gosling e da actriz America Ferrera, ambos nomeados.

No X, antigo Twitter, a hashtag #HillaryBarbie tornou-se viral. “Embora possa ser doloroso ganhar na bilheteira mas não levar o ouro para casa, os vossos milhões de fãs adoram-vos. Ambas são muito mais do que Kenough”, escreve a política norte-americana Hillary Clinton, numa alusão a um trocadilho do próprio filme. A publicação foi também partilhada no Instagram. A antiga candidata presidencial perdeu as eleições norte-americanas de 2016 para Donald Trump, tendo ganho no voto popular mas ficado aquém do republicano no colégio eleitoral, e comprando assim o seu desaire eleitoral à surpresa da exclusão de Robbie e Gerwig da lista de nomeados.

Ainda no X, o escritor e argumentista Brad Meltzer partilhou também a sua admiração com a decisão da Academia. “Nomear o Ken mas não a Barbie é literalmente a história do filme”, pode ler-se. O apresentador e comediante Jimmy Kimmel, responsável por apresentar os Óscares de 2024, fez um comentário semelhante no Jimmy Kimmel Live! desta terça-feira. A mensagem principal do filme baseia-se na emancipação da mulher.

Zoë Rose Bryant comparou-as com o realizador de Oppenheimer, Christopher Nolan, e com o actor principal da trama, Cillian Murphy, ambos nomeados pelo filme que lidera o número de indicações pela academia. “É bizarro como é que Barbie pode ser “merecedor de um Óscar” mas não as mulheres que o fizeram”, destaca a escritora.

Já no Instagram, John Stamos recriou uma das mais icónicas cenas de Barbie. Na legenda, o actor dedica a paródia a Greta Gerwig e Margot Robbie que “criaram um filme que foi um sucesso de crítica e um fenómeno cultural” capaz de desafiar “as normas patriarcais”. Ainda assim, “ambas foram preteridas pela Academia”. Também a actriz Nicola Coughlan, conhecida pelo seu papel em Bridgerton, partilhou uma foto com a realizadora acompanhada de uma curta legenda: “Greta para sempre”.

A ex-tenista Billie Jean King e a activista Charlotte Clymer também se mostraram solidárias nas redes sociais.

Numa entrevista ao Today Show, programa da NBC, nesta quarta-feira, Michelle Yeoh, vencedora do prémio de melhor actriz no ano passado, mostrou-se igualmente empática. “Lamento que isso lhes tenha acontecido porque o filme é obviamente um dos mais bem-sucedidos. Olhem para a bilheteira.”

Até ao momento, Greta Gerwig e Margot Robbie não comentaram a sua exclusão das nomeações aos Óscares.