Michelle Yeoh recebe Óscar de Melhor Actriz

Michelle Yeoh recebeu o Óscar de Melhor Actriz pelo seu papel em Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo. "Este é o farol de esperança e possibilidade" para "todas as meninas e meninos em casa que se parecem comigo", disse no seu emotivo discurso de aceitação do prémio, erguendo a estatueta chamada Óscar como essa fonte de luz. "E senhoras, nunca deixem que vos digam que passaram do vosso prazo."

Na mesma categoria competia com Cate Blanchett, por Tár, Ana De Armas em Blonde, Michelle Williams em Os Fabelmans e Andrea Riseborough em To Leslie. O prémio foi ainda dedicado a "todas as mães do mundo, que são os verdadeiros super-heróis".

Michelle Yeoh é a primeira actriz de origem asiática a receber o Óscar por um papel de protagonista. Prometeu levar o seu prémio para a sua Malásia natal, bem como até Hong Kong onde também tem raízes e onde é uma estrela de cinema altamente valorizada há décadas.