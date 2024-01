O país não está à beira do abismo

Portugal foi governado pela lassidão, mas não está à beira do abismo, nem se transformou numa lixeira. Não deve haver argumento mais consistente contra a demagogia do Chega do que esta verdade.

Há uns anos, um israelita em conversa com um português deixou no ar uma pergunta ainda à espera de resposta: “Vocês vivem num país sem desertos nem gelo, são apenas dez milhões e têm água: qual é o vosso problema?” Por estes dias em que as sondagens continuam a confirmar a subida da extrema-direita, vale a pena discutir as causas do descontentamento e do protesto que a alimenta. Sim, afinal, qual é o problema de Portugal? Depois de ter resistido ao drama de um primeiro-ministro detido por suspeitas de corrupção, de ter ficado no limiar do abismo da bancarrota e aguentado com coragem e estoicismo um ajustamento brutal, depois de ter sobrevivido a uma pandemia, o que justifica tanto desalento, raiva e frustração?