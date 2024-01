Após acusações sobre queda de avião russo, Ucrânia pede investigação internacional

Os serviços de informação da Ucrânia já tinham conhecimento do avião militar que transportava prisioneiros de guerra ucranianos, tendo recebido um aviso 15 minutos antes de este entrar na área onde foi abatido, acusa um membro legislador do Parlamento russo. Por outro lado, a Ucrânia vai pedir uma investigação internacional para o sucedido, confirmou o provedor para os Direitos Humanos ucraniano, nesta quinta-feira.

“Exigimos uma investigação internacional reconhecida”, afirmou Dmytro Lubinets à televisão nacional ucraniana. As Nações Unidas e o Comité Internacional da Cruz Vermelha vão receber um pedido formal para essa investigação", adiantou ainda Lubinets. O comissário ucraniano para os Direitos Humanos disse não existir a confirmação da presença de prisioneiros de guerra no avião, nem “indícios para um número tão grande” de passageiros a bordo, cita a Reuters.

O acidente com o aparelho militar, um Ilyushin Il-76, que caiu nesta quarta-feira, na região de Belgorod, perto da fronteira com a Ucrânia, vitimou os 74 passageiros a bordo. Além de 65 prisioneiros de guerra ucranianos, estavam presentes seis tripulantes russos e três soldados russos, avançou a agência estatal de notícias russa, RIA. Os prisioneiros estariam a ser transportados para uma troca com militares russos.

Após as declarações do Governo russo logo na quarta-feira, em que acusam a Ucrânia de ser a responsável pelo ataque, as forças ucranianas adiantaram estar ainda a apurar esclarecimentos para o sucedido. O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, já tinha sublinhado as incertezas quanto ao número de passageiros a bordo, ou se se tratava ou não de prisioneiros de guerra ucranianos.

Segundo o Ministério de Defesa da Rússia, estava prevista uma troca de prisioneiros, a decorrer na zona fronteiriça entre os dois países, na região do posto de controlo de Kolotilovka. De acordo com as informações adiantadas pelas forças russas, estava planeado que o avião aterrasse em Belgorod, depois de ter partido da base aérea de Chkalovsky. Como detalha a agência Reuters, as forças de inteligência militar ucraniana confirmaram a troca prevista para esta quarta-feira, no entanto, não tinham conhecimento acerca das rotas dos prisioneiros de guerra, nem em que meios é que seriam transportados, contrariando as declarações estatais russas.

Após a queda do avião, o Ministério da Defesa da Rússia adiantou que o radar russo terá detectado dois mísseis ucranianos da região de Kharkiv (Carcóvia). O tipo de mísseis utilizado vai ser averiguado depois de recolhidos os fragmentos presentes no local do acidente, informam as entidades russas.

Está prevista uma reunião do Conselho de Segurança da ONU, convocada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Serguei Lavrov, no sentido de se procurar “estabelecer as razões que levaram ao acto criminoso ucraniano”, cita a Reuters.

