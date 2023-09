O testamento dos crimes de guerra na Ucrânia está feito e a Narrativa vai mostrá-lo em Lisboa

A exposição Ucrânia: um crime de guerra, que este sábado será inaugurada, parte de um livro com o mesmo nome. Mais do que uma prova fotográfica, quer ser também uma prova na justiça.

Entre aquilo que esperamos encontrar nas fotografias de guerra estão o medo, a destruição, o sofrimento, a raiva, a morte, a desumanidade, a violência, a crueldade e uma imensidão de subcategorias destas categorias, que, por sua vez, podiam ser multiplicadas por outras de igual significado trágico. Algumas delas são imediatamente reconhecíveis. Há umas mais raras do que outras (o humor, a caricatura e a ironia, por exemplo, que podem resvalar facilmente para o mau gosto). E há uma que parece pairar sobre todas as outras, embora com intensidades diferentes e que precisa de alguma demora no olhar: o absurdo.

A imagem com a qual o repórter ucraniano da Associated Press Evgeniy Maloletka ganhou em 2023 o prémio de Fotografia do Ano da World Press resume muitas variantes do quotidiano de horror que a guerra levou à Ucrânia. Mas é o absurdo daquela realidade (daquela conjugação de protagonistas, circunstância e contexto) que parece ganhar mais força: o que faz uma mulher grávida em fim de tempo e ensanguentada numa maca transportada por homens armados e com coletes à prova de bala? Se o lugar de onde a retiraram era uma maternidade, para onde a levam agora? Por que foi bombardeada uma maternidade? Onde estão os médicos e enfermeiros se o parto se precipitar? E aquele cobertor com padrão de joaninha voadora (ou melancia com sementes)? Por que é que um padrão infantil como aquele está ali, dando resguardo a uma futura mãe entre camuflados e no meio de um dos mais dramáticos acontecimentos registados durante o cerco a Mariupol, levado a cabo pelo invasor russo nos primeiros meses de guerra?

Iryna Kalinina, de 32 anos, estava internada na Maternidade de Mariupol no dia 9 de Março de 2022, quando as bombas das forças russas começaram a explodir. “Matem-me já!”, gritava em agonia na maca que ia a caminho de um hospital ainda mais próximo da linha da frente, segundo a legenda original da imagem. Apenas meia hora depois, o bebé acabaria por nascer morto. Iryna também morreu.

São múltiplas as fotografias que documentam momentos absurdos como este na exposição Ucrânia: um crime de guerra, que este sábado será inaugurada na Galeria A Narrativa, em Lisboa. Será a primeira vez que se poderá ver em Portugal aquela multipremiada imagem, também incluída entre o grupo de trabalhos que ganhou o Prémio Pulitzer 2023, atribuído ao colectivo de repórteres da Associated Press que fizeram a cobertura da guerra. Entre os autores escolhidos, estão alguns dos mais reputados fotojornalistas da actualidade, como Daniel Berehulak, Fabio Bucciarelli, Ron Haviv, Eric Bouvet, David Guttenfelder, Finbarr O'Reilly (todos com vários prémios Worl Press Photo) ou Carol Guzy (com quatro Pulitzer).

A exposição d’A Narrativa parte do livro Ukraine: A War Crime, publicado em Junho pelo colectivo FotoEvidence, um dos finalistas dos Encontros de Fotografia de Arles e que reúne trabalhos de 93 repórteres de 29 países, entre os quais Portugal. “As imagens que agora mostramos em Lisboa (…) são impactantes, retratando a realidade de um conflito à porta da Europa e conferem à fotografia e ao fotojornalismo o papel de prova para as atrocidades e crimes cometidos”, refere o comunicado de divulgação da exposição. Para além de imagens individuais de cada um dos autores, A Narrativa mostra uma instalação colectiva, onde um mapa da Ucrânia é pontuado por imagens de mortos (todos civis?) estendidos no chão no decorrer da guerra: o absurdo junta-se à barbárie.

Foto Maxim Donyuk

Foto Kozatskyi Dmytro

Foto Daniel Berehulak

Para a FotoEvidence, as fotografias e os textos de Ukraine: A War Crime funcionarão como “um testamento das atrocidades da guerra, da violência indiscriminada da Rússia e da força da identidade ucraniana”. Uma das autoras com trabalho publicado neste livro é a repórter ucraniana Oksana Parafeniuk, que registou o conflito até ser mãe e que estará amanhã, às 17h, n’A Narrativa para partilhar “a sua experiência da maternidade e da guerra do ponto de vista de uma fotojornalista ucraniana que todos os dias vive a realidade que as fotografias mostram”.

Svetlana Bachevanova, fundadora e directora do braço editorial da FotoEvidence, é outra das convidadas da galeria, que falará sobre a concepção e o conteúdo do livro, onde, para além da barbárie, o absurdo da guerra nos entra amiúde pelos olhos dentro. Como naquela fotografia de Oksana Parafeniuk em que um grupo de rapazes ucranianos empunha metralhadoras de madeira no meio da neve, num jogo coreográfico que está longe de ser lúdico. Noutra coreografia, registada por Laetitia Vançon em Odessa, pares de bailarinos dançam no meio da rua, naquilo que parece ser a rodagem de um anúncio ou uma produção fotográfica. É um momento poético e até parece tudo bem, menos os sacos de areia empilhados em primeiro plano, que servem para protecção contra os ataques russos e que passaram a fazer parte da paisagem daquela emblemática cidade ucraniana. Outro absurdo.

Foto Oksana Parafeniuk