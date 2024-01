Ucrânia acusa HBO de incluir actor pró-Rússia no elenco de The White Lotus

O gabinete do ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia insurgiu-se esta quarta-feira, na rede social X (ex-Twitter), contra o anúncio, feito há duas semanas pela plataforma de streaming HBO Max, de que o actor sérvio-russo Milos Bikovic integrará o elenco da terceira temporada da série The White Lotus. Bikovic “tem estado a apoiar” Moscovo “desde o princípio da invasão” do território ucraniano, acusa Kiev.

“HBO, para vocês não é um problema trabalhar com uma pessoa que apoia o genocídio e viola as leis internacionais?”, questiona a publicação, que surge acompanhada de um curto vídeo sobre o actor feito pelo United24 Media, projecto online de criação recente, liderado pelo Ministério da Transformação Digital ucraniano.

Vladimir Putin ofereceu a Milos Bikovic, numa cerimónia ocorrida no Kremlin em 2018, uma Medalha de Púchkin, que distingue contributos relevantes para a cultura do país. Três anos mais tarde, foi-lhe concedida nacionalidade russa. “É uma grande honra dizer hoje: a Rússia é a minha pátria”, afirmou no Instagram nessa ocasião, lembra a agência France-Presse, acrescentando que Bikovic escreveu então considerar-se “um membro activo da sociedade russa”.

O actor de 36 anos já entrou em vários filmes russos, como Sunstroke (2014), de Nikita Mikhalkov, Ice (2018), de Oleg Trofim, Beyond the Edge (2018), de Aleksandr Boguslavskiy e Francesco Cinquemani, The Balkan Line (2019), uma co-produção servo-russa de Andrey Volgin, e Serf (2019), de Klim Shipenko. Em Beyond the Edge, Bikovic trabalhou com Antonio Banderas.

A HBO e o actor ainda não reagiram à publicação do Ministério dos Negócios Estrangeiros ucraniano.

As filmagens da terceira temporada de The White Lotus, que recentemente juntou mais um Emmy à sua colecção — Jennifer Coolidge venceu o prémio de Melhor Actriz Secundária numa Série Dramática na cerimónia do início da semana passada —, devem arrancar no próximo mês, na Tailândia, segundo a revista especializada Variety.