Reino Unido alerta para “risco muito real” de propagação de surto de sarampo

Há "um risco muito real de o vírus se espalhar por outras vilas e cidades". É assim que a agência de saúde pública do Reino Unido descreve a possibilidade de propagação do sarampo, alertando que são precisas medidas urgentes para aumentar a vacinação.

A Agência de Segurança Sanitária do Reino Unido (UKHSA) declarou o problema como "incidente nacional", sinalizando um risco crescente para a saúde pública, e diz que foram confirmados 216 casos até ao momento. Outros 103, detectados desde Outubro no condado de West Midlands (que inclui as cidades de Birmingham, Conventry e Wolverhampton), aguardam confirmação. A maioria foi detectada em crianças com menos de dez anos.

“Com uma adesão tão baixa à vacina em algumas comunidades, existe agora um risco muito real de vermos o vírus a espalhar-se por outras vilas e cidades”, disse a presidente-executiva da UKHSA, Jenny Harries.

O vírus do sarampo é um dos mais contagiosos do mundo, mas pode ser controlado com duas doses da vacina. A pandemia da covid-19 perturbou os esforços de imunização a nível global e a recuperação do ritmo de vacinação tem sido lenta. A OMS, que já alertou para a urgência da vacinação, diz que as viagens no pós-pandemia também aumentaram o risco de transmissão transfronteiriça de doenças e a sua propagação dentro das comunidades.

Harries, citada pela agência Reuters, diz que é necessária uma acção imediata para aumentar a adesão à vacina MMR (contra o sarampo, papeira e rubéola) em áreas onde a cobertura é baixa.

No Reino Unido, a vacina faz parte do programa de imunização infantil do Serviço Nacional de Saúde mas, no ano passado, a agência de saúde pública avançou que em algumas áreas e grupos em Londres, a cobertura da primeira dose, tomada aos dois anos, não ultrapassou os 69%.

Número de casos na Europa aumentou 30 vezes em 2023

Em Julho de 2023, a UKHSA alertou para um aumento constante dos casos de sarampo e para o risco de um ressurgimento do vírus, particularmente em Londres, onde estimou haver um risco de ocorrer um surto com um número de casos entre os 40 mil e os 160 mil devido às baixas taxas de cobertura vacinal.

Um alerta semelhante foi lançado em Dezembro pela Organização Mundial da Saúde, após um “alarmante” aumento dos casos em toda a Europa. Mais de 30 mil casos foram notificados entre Janeiro e Outubro de 2023, em comparação com 941 casos em 2022 – o que significa que foi notificado um número de infecções 30 vezes superior ao do ano anterior.

Dois em cada cinco casos foram detectados em crianças abaixo dos quatro ano e um em cada cinco em pessoas acima dos 20 anos. A tendência deverá piorar se as famílias não vacinarem os seus filhos contra a doença, disse a OMS num comunicado emitido nessa altura.

“Observámos, na região, não apenas um aumento nos casos de sarampo, mas também quase 21 mil hospitalizações e cinco mortes relacionadas com a doença, registadas em dois países", refere Hans Kluge, director regional da OMS para a Europa, no comunicado. "A vacinação é a única forma de proteger as crianças desta doença potencialmente perigosa. São necessários esforços urgentes de vacinação para travar a transmissão e prevenir uma maior propagação.”

O sarampo pode levar a complicações graves, incapacidade permanente, pode afectar os pulmões e o cérebro e causar pneumonia, meningite, cegueira e convulsões e, em casos extremos, levar à morte. “É vital que todos os países estejam preparados para detectar rapidamente e responder atempadamente aos surtos de sarampo”, acrescentou Kluge.

A OMS Europa compreende 53 países, incluindo a Rússia e algumas nações na Ásia Central, e 40 registaram casos de sarampo em 2023.

Fora da Europa, também os Estados Unidos estão preocupados com o surgimento de novos casos deste vírus. Pelo menos uma dúzia de casos foram registados nos estados norte-americanos da Pensilvânia, Virgínia e Geórgia nas últimas semanas, de acordo com os departamentos de saúde locais.

A CNN Internacional diz que vários casos terão sido detectados em pessoas que viajaram para fora dos Estados Unidos. Em Filadélfia, na Pensilvânia, um homem e o seu filho tiveram contacto com o vírus num hospital pediátrico. Estes primeiros casos deram origem a um surto em várias creches, afectando pelo menos cinco crianças.

Nos EUA, o sarampo tinha sido eliminado em 2000 depois de serem detectados zero casos do vírus durante mais de um ano, em grande parte devido a uma “campanha de vacinação altamente eficaz”. No entanto, há vários países com surtos activos e o vírus não está erradicado em termos mundiais.

Em Portugal, o diagnóstico de um caso importado de sarampo na região de Lisboa e Vale do Tejo levou a Direcção-Geral da Saúde (DGS) a apelar, em meados deste mês, à vacinação. O caso foi diagnosticado numa criança de 20 meses não-residente em Portugal e não vacinada, que se encontrava hospitalizada, não havendo até agora registos de contágio.