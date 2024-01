Empréstimos das famílias ao Estado “encolheram” 183,9 milhões de euros em Dezembro

O ritmo de subscrições de Certificados de Aforro abrandou de tal forma que não compensa nem os resgates neste produto, nem as amortizações de Certificados do Tesouro (BdP), boa parte delas por ter sido atingida a maturidade. Os dados de Dezembro, divulgados esta segunda-feira pelo Banco de Portugal, mostram uma diminuição de 183,9 milhões de euros no financiamento das famílias ao Estado, que no total ascende a 45.031,15 milhões de euros.

A maior redução aconteceu nos Certificados do Tesouro (CT), de 179,4 milhões de euros, diminuindo o stock para cerca de 11.031,6 milhões de euros. Neste caso, a saída de dinheiro, que se verifica há mais de dois anos, é explicada pelo facto de parte das aplicações estar a atingir a maturidade, uma vez que as novas subscrições são residuais.

Nos Certificados de Aforro (CA), produto que, em Junho, sofreu um forte corte na taxa de juro, com o lançamento de uma nova série, o stock diminuiu 4,55 milhões de euros, para 34.059,09 milhões de euros. Neste produto, cujo saldo caiu pelo segundo mês consecutivo, também os resgates pesam mais que as novas entradas de dinheiro.

O montante acumulado nos CA disparou ao longo de 2023, aumentando 14,4 mil milhões de euros, uma vez que o saldo deste produto estava em 14.433,59 milhões de euros em Dezembro de 2022.

A quase totalidade do aumento das poupanças ao Estado verificou-se na primeira metade do ano passado, e é explicado pela forte subida das taxas Euribor, uma vez que a remuneração está associada à Euribor a três meses.

Para a corrida à subscrição de CA da Série E também contribuiu o facto de a remuneração dos depósitos se encontrar, nesse período, em níveis muito reduzidos. A nova Série, a F, a única que aceita novas subscrições, continua associada à evolução da Euribor a três meses, mas agora com um tecto até 2,5%, o que faz com que este valor corresponda à taxa máxima actual, apesar da Euribor se encontrar actualmente perto de 4%. Os prémios de permanência também passaram a ser menos atractivos e a maturidade aumento para 15 anos.

De acordo com a informação do BdP até Novembro do ano passado, “outros sectores residentes, com destaque para as famílias, financiaram as administrações públicas em 8,7 mil milhões de euros, sobretudo através da aquisição de certificados de aforro”.