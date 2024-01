Ron DeSantis abandona primárias do Partido Republicano e apoia Donald Trump

O governador da Florida, Ron DeSantis, que chegou a ser visto como o único candidato capaz de derrotar Donald Trump nas eleições primárias do Partido Republicano, desistiu da corrida este domingo e anunciou que vai apoiar o ex-Presidente dos EUA.

Tal como a ex-governadora da Carolina do Sul Nikki Haley, DeSantis sofreu uma derrota pesada frente a Trump no início da semana passada, ao terminar em segundo lugar nos caucus do Iowa e a 30 pontos de distância do ex-Presidente dos EUA.

Com um eleitorado republicano mais conservador do que a maioria dos restantes estados no calendário das primárias, o Iowa teria de proporcionar a DeSantis uma vitória — ou, pelo menos um resultado muito próximo do de Trump — para que o governador da Florida pudesse manter as aspirações a ser o nomeado do seu partido para a eleição presidencial deste ano.

Em vésperas da segunda votação, no New Hampshire — onde os republicanos são mais moderados, e onde eleitores independentes vão poder votar nas primárias republicanas, na terça-feira —, DeSantis surgia nas sondagens num distante terceiro lugar, a 44 pontos percentuais de Trump e a 29 pontos de Haley.

Em Novembro de 2022, DeSantis foi reeleito para um segundo mandato como governador da Florida, com 20 pontos de vantagem sobre o seu principal adversário, Charlie Crist, do Partido Democrata. Essa vitória — e a derrota de vários republicanos apoiados por Trump no mesmo ciclo eleitoral — lançou-o para o topo dos candidatos de quem se podia esperar uma surpresa nas primárias de 2024.

A partir de Março de 2023, em resposta ao anúncio da primeira acusação criminal contra Trump, o eleitorado republicano uniu-se em força à volta do ex-Presidente dos EUA e a oportunidade de DeSantis esfumou-se.

Com apenas 45 anos de idade, DeSantis já disse que não aceitará concorrer em Novembro como candidato a vice-presidente dos EUA, e indicou que pretende terminar o seu segundo e último mandato como governador da Florida, em 2026 — dois anos antes da próxima eleição presidencial.

A desistência de DeSantis não deverá ter um impacto imediato nas primárias do New Hampshire, onde o candidato recolhia apenas 6,3% das intenções de voto.