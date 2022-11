Vitória expressiva atravessa governador da Florida no caminho de Trump

De nome praticamente desconhecido há quatro anos, quando ganhou a corrida a governador da Florida com o apoio fundamental de Donald Trump, Ron DeSantis passou a ser a principal ameaça às aspirações eleitorais do ex-Presidente. E consolidou esse estatuto nas intercalares de terça-feira ao ser reeleito para o cargo por larga margem.

Num estado em que o número de militantes do Partido Republicano não tem parado de subir e já ultrapassou o dos membros do Partido Democrata, DeSantis obteve 59,4% dos votos face ao adversário, Charlie Crist, que teve 40%. Ou seja, aumentou a sua votação em quase dez pontos percentuais face a 2018 e, por comparação com as presidenciais de 2020, aumentou e muito a distância para os democratas em praticamente todas as circunscrições eleitorais.

Ainda que DeSantis não tenha até ao momento manifestado se tenciona ou não candidatar-se à Presidência dos Estados Unidos em 2024, é o seu nome que surge mais bem posicionado nas sondagens para enfrentar Donald Trump, caso este decida recandidatar-se (o que parece muito provável). Trump continua a ser o favorito do eleitorado republicano para tirar os democratas da Casa Branca, mas a popularidade de DeSantis tem crescido e uma vitória como a de terça-feira, em que conseguiu um resultado inédito para o seu partido em duas décadas, ajuda a reforçar o seu estatuto.

Durante a campanha, DeSantis equilibrou as comparências ao lado de candidatos apoiados por Trump, como Kari Lake (Arizona) ou J.D. Vance (Ohio), com apoios a concorrentes que foram abertamente criticados pelo ex-Presidente. Isso aconteceu com um candidato ao Senado pelo Colorado, Joe O’Dea, a quem Trump chamou “estúpido”.

Na véspera das eleições, e depois de já ter prometido novidades para os próximos dias, Donald Trump abriu formalmente as hostilidades contra o governador da Florida ao dedicar-lhe num comício uma alcunha depreciativa (“Ron DeSanctimonious”, um trocadilho com “santimónia”, uma demonstração exterior de devoção religiosa que não corresponde à realidade). Segundo o The New York Times, o antigo chefe de Estado tem vindo a testar em privado que alcunhas deste género funcionam melhor contra o seu possível adversário.

Ron DeSantis granjeou uma popularidade acima dos 50% na Florida ao apresentar-se como um defensor das instituições tradicionais americanas contra aquilo a que chama “ideologia woke” (desperto), um termo que caracteriza as pessoas que dão especial atenção a questões de discriminação (racial, de género, etc.) e que os críticos usam de forma pejorativa. É, por isso, encarado por muitos conservadores como um representante do trumpismo, mas mais novo e sem os problemas legais que atormentam o ex-Presidente.

Na terça-feira à noite, apenas uma hora depois de as urnas terem fechado, o governador reeleito congratulou-se por “uma vitória histórica e esmagadora”, enquanto os seus apoiantes na plateia gritavam “mais dois anos”, o que foi encarado pela imprensa americana como um incentivo a que concorra à Casa Branca em 2024.

“Concretizámos mais do que alguém considerava possível há quatro anos, mas temos tanto por fazer. Eu ainda só agora comecei a lutar”, disse DeSantis.