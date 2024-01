Pequeno passo de Trump no Iowa é salto de gigante para a nomeação

Donald Trump vence de forma convincente no Iowa, no arranque das primárias do Partido Republicano, e confirma estatuto de favorito como candidato à Casa Branca.

A vitória clara de Donald Trump no estado do Iowa, na noite de segunda-feira, no arranque das eleições primárias para a escolha do próximo candidato do Partido Republicano à Casa Branca, deu indicações de que a corrida pode ficar resolvida em poucas semanas — um cenário que, a confirmar-se, daria ao ex-Presidente dos Estados Unidos mais tempo para se focar na campanha para a eleição geral, a 5 de Novembro, e nos julgamentos que tem pela frente nos próximos meses.