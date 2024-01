O caso Católica, a histeria colectiva e o nosso jornalismo

Uma das razões para a subida do Chega – estou a alertar para isto desde 2019 – é a histeria colectiva que se instalou em seu redor. Essa histeria envolve políticos, sobretudo por razões tácticas, mas envolve também inúmeros comentadores e jornalistas. A histeria coloca o Chega no centro do espaço mediático, engole todos os iscos lançados por André Ventura, aprofunda o sentimento anti-sistema, e faz crescer o fosso entre as elites – que se consideram invariavelmente prescientes e iluminadas – e o povo que vota no Chega – um bando de brutos desinformados e manipulados. Quem dera que fosse assim tão simples.

