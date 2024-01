Por cada alojamento local cancelado em 2023, foram registados mais de dois

Em 2023, foram cancelados 7234 registos de alojamentos locais, mas outros 16.772 foram inscritos, mesmo com as novas regras trazidas pelo Mais Habitação, que incluem um aumento da carga fiscal.

Os cancelamentos de licenças de alojamento local dispararam no último ano, um fenómeno que os empresários do sector justificam como uma fuga às medidas do pacote Mais Habitação que consideram penalizar esta actividade. Mas o universo de alojamentos locais continuou, apesar desse cenário, a crescer, já que os novos registos superaram em muito os cancelamentos. Na prática, por cada licença cancelada, foram registadas mais de duas novas autorizações ao longo do ano passado.