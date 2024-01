James confirmados nos 20 anos do Rock in Rio Lisboa

Os britânicos James são a mais recente confirmação na 10.ª edição do Rock in Rio Lisboa, que este ano se mudará para o Parque Tejo, e que terá uma dimensão comemorativa, assinalando os 20 anos decorridos desde a primeira realização do festival em Lisboa.

Formados no início dos anos 80 em Manchester, e conhecidos por canções como Sit Down, Born of Frustration, Sometimes, Laid, Say Something ou Getting Away With It (All Messed Up), os James, liderados pelo vocalista e bailarino Tim Booth, têm um longo historial de concertos em Portugal, tendo participado em diversas edições do Rock in Rio, como as de 2012 e 2018, ou ainda a de 2019, que celebrou, nos jardins da Torre de Belém, os 15 anos do festival.

A mais recente passagem da banda pelo Porto e por Lisboa tinha sido em Abril de 2022, compensando os muitos fãs portugueses por dois concertos que estavam previstos para o final de 2021 e que tiveram de ser cancelados por causa da pandemia de covid-19.

A presença assídua dos James em Portugal é favorecida pela circunstância de um dos elementos da banda, o guitarrista Saul Davies, morar há já algum tempo nos arredores do Porto.

Em 2023, celebrando 40 anos de carreira, a banda editou um novo álbum, Be Opened to the Wonderful, que junta um tema inédito, Love Make a Fool, a 20 canções do seu reportório reinterpretadas com o acompanhamento de uma orquestra e de um coro gospel de 8 vozes. Já este mês, no passado dia 15, os James editaram um novo single, Is This Love, que integrará o álbum Yummi, a ser lançado a 12 de Abril.

“Como falamos de uma edição especial de festa, onde celebramos os 20 anos do festival em Portugal, faz sentido trazer aqueles artistas que mais se conectam com o público português e que fizeram parte da nossa história”, diz Roberta Medina, vice-presidente executiva do Rock in Rio, num comunicado enviado à imprensa. “Os James são um bom exemplo, têm uma presença e energia incríveis”, acrescenta. “São uma banda que gosta de Portugal, que vibra com o público português, já para não falar do carisma e da presença que têm em palco”.

A 10.ª edição do Rock in Rio Lisboa decorrerá nos dias 15, 16, 22 e 23 de Junho na nova Cidade do Rock, no Parque Tejo, em Lisboa, e estão já confirmadas várias presenças, sobretudo para os dois primeiros dias. No sábado, 15 de Junho, actuarão a histórica banda alemã Scorpions, os Xutos & Pontapés, que serão acompanhados pela Orquestra Filarmónica Portuguesa, e duas bandas americanas: os Evanescence, da vocalista Amy Lee, e os Extreme, um grupo de hard rock de Boston.

Para domingo, 16, foram já anunciados Ed Sheeran, o cantor e compositor inglês Camul Scott, o brasileiro Jão e o português Fernando Daniel.

Do programa do fim-de-semana seguinte, o que por enquanto se sabe é que, no sábado, dia 22, além dos James, subirá ao palco a cantora, compositora e multi-instrumentista brasileira Ivete Sangalo, e que no domingo, 23 de Julho, actuarão a rapper americana Doja Cat, a cantora cubana-mexicana Camila Cabello, a cantora e actriz Luísa Sonza, do Brasil, e ainda o DJ, cantor e compositor Pedro Sampaio, também brasileiro.