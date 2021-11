Jon Batiste lidera a corrida aos Grammys

Justin Bieber, Doja Cat, e H.E.R, com oito nomeações cada, seguem-se na lista dos mais nomeados aos célebres prémios da indústria musical norte-americana.

O músico de jazz Jon Batiste lidera a corrida aos prémios Grammy com 11 nomeações, seguido de Justin Bieber, Doja Cat, e H.E.R, com oito nomeações cada um.

Batiste e Bieber competirão pelo prémio máximo, o de álbum do ano, juntamente com Billie Eilish, Doja Cat, H.E.R, Kanye West, Tony Bennett, Lady Gaga, Olivia Rodrigo e Taylor Swift, anunciou a organização esta terça-feira.

Os Grammys, a distinção máxima da indústria discográfica norte-americana, serão entregues a 31 de Janeiro numa cerimónia em Los Angeles.

O número de nomeados nas três principais categorias (álbum, canção e gravação do ano) subiu de oito para dez pela primeira vez na história dos prémios. “Acrescentar mais nomeados é uma maneira de lançar uma rede mais vasta para abarcar mais música, mais artistas e mais géneros”, disse o director executivo da Academia Fonográfica, Harvey Mason Jr, explicando a mudança.

Billie Eilish, Olivia Rodrigo, Justin Bieber e Jon Batiste estão também entre os dez nomeados para gravação do ano, título que disputarão com o novo single dos Abba, I still have faith in you. Já Swift, que arrebatou uma nomeação para álbum do ano com Evermore, viu-se excluída das corridas à melhor gravação e à melhor canção do ano.

Olivia Rodrigo, a adolescente fenómeno de apenas 18 anos, que rebentou nas tabelas de vendas norte-americanas em Janeiro quando o seu single Drivers license se tornou viral, conseguiu sete nomeações, incluindo-se entre elas os títulos de melhor artista e de melhor álbum, com Sour.