Covid-19: James cancelam concertos em Portugal

A banda inglesa James, que deveria actuar no próximo domingo no pavilhão Super Bock Arena, no Porto, e no dia seguinte em, Lisboa, no Campo Pequeno, viu-se obrigada a cancelar ambas as datas depois de um membro da banda e um técnico da equipa de produção terem testado positivo para covid-19. A produtora responsável pelos espectáculos, a PEV Entertainment, já anunciou na sua página de Facebook que os dois concertos serão adiados, respectivamente, para os dias 21 e 22 de Abril de 2022.

A produtora adianta que os bilhetes já adquiridos se mantêm válidos para as novas datas, sem que haja necessidade de os trocar por novos ingressos. Os compradores que não queiram ou não possam ver os concertos em Abril deverão solicitar o reembolso até 30 dias após a data originalmente prevista para o concerto. Caso não tenham comprado o bilhete online, deverão dirigir-se à loja onde o compraram.

Em comunicado, a banda anuncia os dois casos de Covid-19 detectados, sem identificar os infectados, e afirma-se desapontada por não poder cumprir as datas previstas. Em Julho deste ano, antecipando a projectada vinda a Portugal, o guitarrista e violinista Saul Davies escreveu: “Mal imaginávamos, quando terminámos o espectáculo de Setembro de 2019 no Porto, que estaríamos quase dois anos sem actuar ao vivo... mas cá estamos nós! A oportunidade de voltar a “casa” ao Porto para actuar perante esse maravilhoso público português é inacreditável! Mal posso esperar”. Mas afinal vai mesmo ter de esperar mais alguns meses.

Originária da cidade inglesa de Manchester, a banda foi criada em 1981, mas os seus êxitos mais conhecidos, como Born of Frustration, Sometimes, Laid ou Say Something, datam da primeira metade dos anos 90. Em 2001, conseguiram um novo sucesso com Getting Away With It (All Messed Up).

Nos concertos agora cancelados no Porto e em Lisboa os James iriam apresentar ao vivo o novo álbum que lançaram em Junho deste ano: All The Colors of You.