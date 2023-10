Rock in Rio Lisboa sai da Bela Vista e vai para o Parque Tejo. E conta com Ed Sheeran

A edição de 2024 do Rock in Rio Lisboa marca os 20 anos do evento em Portugal, que contará com Ed Sheeran.

A próxima edição do Rock in Rio Lisboa vai decorrer no Parque Tejo-Lisboa, anunciou a organização em conferência de imprensa, esta quinta-feira, no próprio local. O evento passa assim do Parque da Bela Vista, em Lisboa, para o local onde se realizaram, em Agosto, as cerimónias da Jornada Mundial da Juventude (JMJ). Ed Sheeran é uma das presenças confirmadas nos concertos do próximo ano.

A edição de 2024 do Rock in Rio Lisboa marca os 20 anos do evento em Portugal e acontecerá nos dias 15, 16, 22 e 23 de Junho. Esta será a nona vez que o evento acontece em Lisboa. O ano de 2004 marcou a primeira edição internacional do festival, que começou no Rio de Janeiro, em 1985. Entretanto, já se realizou também em Madrid e Las Vegas.