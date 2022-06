O Rock In Rio está de volta e Chelas é (com orgulho) o seu nome do meio

Ao longo dos últimos 18 anos, o festival e a estigmatizada zona oriental de Lisboa mantiveram uma relação, mas só agora, às portas da edição 2022 que arranca este sábado com Muse e The National, parece consumar-se o enlace. E Sam The Kid tem algo a dizer sobre o assunto.

Era até agora uma relação informal. Não era assumida. Não havia papel assinado. Preto no branco. Quando se falava do festival Rock In Rio Lisboa, nomeava-se o Parque da Bela Vista e nada mais. E, inversamente, os moradores de Chelas não se lembravam de apontar o Rock In Rio como um evento do seu bairro.