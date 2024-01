Alec Baldwin acusado novamente de homicídio involuntário

O actor Alec Baldwin enfrenta uma nova acusação de homicídio involuntário relativa ao disparo fatal ocorrido durante as gravações do filme Rust, em 2021, que vitimou Halyna Hutchins.

Baldwin foi esta sexta-feira acusado pela segunda vez por um grande júri no estado do estado norte-americano do Novo México, depois de uma investigação forense independente ter concluído que o actor teria de ter premido o gatilho do revólver que estava a usar no ensaio para que este disparasse a bala – a mesma conclusão que o FBI tinha retirado de testes anteriores com a arma de fogo, contrariando a ideia de que a arma pudesse ter-se disparado sozinha.

Os disparos que mataram a directora de fotografia Halyna Hutchins e feriram o realizador do filme, Joel Souza, aconteceram durante um ensaio a 21 de Outubro de 2021. Um revólver Colt 45, que Alec Baldwin apontava em direcção à câmara, disparou quando estava carregado com munições reais. Até ao momento, as investigações ainda não conseguiram apurar como é que as munições reais foram parar ao local das filmagens.

Os novos desenvolvimentos acontecem quase nove meses depois de os procuradores terem decidido retirar as anteriores acusações criminais. A procuradora especial Kari Morrissey tinha dito na altura que apresentaria nova queixa contra Baldwin caso a análise forense independente mostrasse que o revólver estava em "condições de funcionamento".

Os procuradores retiraram as a primeira acusação de homicídio involuntário com base em provas que indicavam que o cão da arma poderia ter sido modificado, podendo por isso ter disparado sem que o gatilho fosse premido.

Alec Baldwin nega ter premido o gatilho e diz não ser responsável pela morte de Hutchins. Em reacção à nova acusação, os seus advogados, Luke Nikas e Alex Spiro, disseram "aguardar" com expectativa a audiência em tribunal.

A acusação de uma página apresentada esta sexta-feira ao Primeiro Tribunal Judicial Distrital de Santa Fé, no Novo México, acusa Baldwin de homicídio involuntário ao abrigo de duas bases jurídicas alternativas – causar uma morte por "uso negligente de uma arma de fogo" e por actuar "sem a devida cautela ou circunspecção".

Hannah Gutierrez-Reed, responsável pelo manuseamento das armas de fogo na rodagem de Rust, ainda enfrenta acusações criminais pela morte de Hutchins, com julgamento marcado para este ano.