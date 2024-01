TAP sabia que ex-CEO era administradora em duas empresas

Quando Christine Ourmières-Widener assumiu o cargo de presidente executiva (CEO) da TAP, em 2021, informou que era administradora em duas empresas, na ZerAvia e na Met Office. A informação consta no contrato assinado entre a gestora e a companhia aérea, que foi consultado pelo Jornal de Negócios.

Na contestação ao processo interposto pela antiga gestora a reclamar uma indemnização de 5,9 milhões de euros, a TAP considera que Christine Ourmières-Widener terá violado o regime de exclusividade a que estava obrigada na companhia aérea, tendo acumulado vários cargos noutras empresas sem autorização.

Segundo a TAP, “o cargo de gestor público com funções executivas é incompatível com o exercício de quaisquer funções profissionais, remuneradas ou não, bem como com a integração em corpos sociais de quaisquer pessoas colectivas” e a ex-CEO “manteve, durante todo o período em que exerceu funções, um cargo de administradora que nunca revelou ou que mereceu o assentimento de qualquer dos seus accionistas ou de qualquer representante do Governo”.

De acordo com o Negócios, o contrato assinado com a TAP inclui uma alínea onde se faz referência às funções exercidas por Christine Ourmières-Widener tanto na ZerAvia como na Met Office.

“A CEO garante que na altura da sua nomeação não ocupava cargos em comissões executivas ou consultoras, à excepção da ZerAvia e da Met Office, garantido que, no futuro, o trabalho de consultoria não represente um potencial conflito de interesses com as responsabilidades de CEO”, lê-se no contrato que terminou a 12 de Abril de 2023 no âmbito da polémica indemnização de 500 mil euros paga à ex-administradora Alexandra Reis.

O contrato é omisso no que toca à consultora O&W que, segundo as informações publicadas na página do LinkedIn da ex-CEO, Ourmières-Widener fundou em 2009, mantendo ainda funções.

Na Met Office, Ourmières-Widener ocupou o cargo de administradora não executiva de Março de 2021 até Maio de 2023 e na ZerAvia, empresa relacionada com o desenvolvimento da aplicação de hidrogénio para a aviação, ainda se mantém como administradora, cargo que ocupa desde 2021.