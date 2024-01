Mais de 1100 ninhos de vespa-asiática eliminados em Águeda

A vespa-asiática está a espalhar-se pelo país e todos os anos são destruídos milhares de ninhos em Portugal. No município de Águeda foram eliminados mais de mil no ano de 2023.

Mais de 1100 ninhos de vespa-asiática foram identificados e eliminados em 2023 na área do município de Águeda, revelou a autarquia nesta sexta-feira. "A Câmara Municipal de Águeda eliminou, durante o ano de 2023, um total de 1148 ninhos de vespa-asiática, um aumento de 235 ninhos comparativamente com o ano anterior", refere em nota de imprensa.

Segundo a mesma fonte, a desactivação dos ninhos foi sendo feita à medida que foram sendo sinalizados, após alertas para o Serviço Municipal de Protecção Civil, em todas as freguesias do Município. Julho e Agosto foram os meses em que se registou um maior avistamento e eliminação de ninhos, respectivamente 195 e 218.

Por freguesias, foram eliminados 196 ninhos na União das Freguesias (UF) de Águeda e Borralha, 161 em Valongo do Vouga, 125 em Recardães e Espinhel, e 113 na UF de Trofa, Segadães e Lamas do Vouga. Em Travassô e Óis da Ribeira foram 107 ninhos, 106 na UF de Barrô e Aguada de Baixo, 99 em Aguada de Cima, e 86 em Macinhata do Vouga. Completam a lista 80 ninhos em Fermentelos, 39 na UF de Belazaima do Chão, Castanheira do Vouga e Agadão, e 36 na UF do Préstimo e Macieira de Alcôba.

Desde 2015, foram eliminados pelos serviços municipais mais de 6400 ninhos de vespa-asiática em todo o concelho, cerca de metade dos quais nos últimos três anos. Em 2021 foram eliminados 1146 ninhos, foram destruídos 913 em 2022, e 1148 no ano passado.

"Para uma correcta, adequada e segura eliminação dos ninhos de vespas devem ser alertados os serviços de protecção civil da Câmara de Águeda", indica a autarquia. Os contactos podem ser feitos através dos números 234 610 070 ou 962 029 844, geral@cm-agueda.pt ou ainda pelo portal StopVespa do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).

500 ninhos destruídos em Oliveira do Bairro

Já no concelho de Oliveira do Bairro foram desactivados ao longo de 2023 cerca de meio milhar de ninhos de vespa velutina, vulgarmente conhecida por vespa-asiática, revelou nesta sexta-feira a Câmara Municipal.

"Temos conseguido dar uma resposta célere à informação que nos chega da parte dos munícipes, intervindo num curto espaço de tempo para eliminar estes ninhos e minimizar os efeitos deste fenómeno, que apresenta perigos para a biodiversidade e para a saúde pública", disse a vereadora do município e responsável pela área, Susana Martins. A Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, no distrito de Aveiro, desactivou 499 ninhos de vespa asiática em 2023, mais 246 que em 2022.

"A maioria dos casos é resolvida nas primeiras 48 a 72 horas, desde a comunicação. A rapidez da intervenção varia consoante o número e o tamanho de ninhos avistados, assim como das condições" do tempo, indicou a autarquia bairradina.

Nos últimos três anos, a Câmara Municipal de Oliveira do Bairro "conseguiu eliminar mais de 1200 ninhos de vespas velutinas", que têm sido localizados de forma homogénea em todo o concelho, sendo "na sua maioria avistados em árvores, no subsolo e em edifícios de várias tipologias".

A autarca adiantou que está previsto avançar, na altura da Primavera, com a instalação de armadilhas e mecanismos de prevenção e de captura das vespas fundadoras, numa altura em que estão mais activas devido ao aumento das temperaturas. Esta iniciativa tem o intuito de "reduzir o surgimento de ninhos secundários e diminuir o impacto que a vespa velutina tem no nosso território".