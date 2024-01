Marina Abramovic não é só arte, é também uma linha anti-envelhecimento

Chama-se Longevity Method e é uma linha de cuidados para a pele desenvolvida pela artista sérvia Marina Abramović, numa parceria com Nonna Brenner, uma terapeuta holística que gere um retiro de bem-estar na Áustria, a poucos minutos de Salzburgo, e nasceu no Cazaquistão, onde estudou Medicina.

A artista, de 77 anos, que ao longo dos seus 55 anos de trabalho ficou conhecida por performances como The Artist is Present, que em 2010 deixou os visitantes do MoMA, em Nova Iorque, desconcertados, enquanto Marina Abramović os olhava em silêncio, enveredou agora por uma área de negócio que é a da beleza e do bem-estar. O Longevity Method é uma linha de cuidados com a pele e bem-estar que incorporam os princípios-chave do Método Abramović — que a artista lançou há uns anos e é seguido por celebridades como Lady Gaga e Jay-Z e que tem como objectivo a pessoa conquistar a sua consciência criativa.

"O Longevity Method Abramović é um estilo de vida e uma filosofia que enfatiza a importância de viver em harmonia com a natureza", explica a artista, citada pela Wallpaper. Cada produto foi desenvolvido com a Nonna Brenner e é inspirado na gama de receitas personalizadas e totalmente naturais que aquela desenvolveu para a artista ao longo dos seus 20 anos de amizade.

Em entrevista à Vogue, Marina Abramović deu crédito a Nonna Brenner por ajudá-la a superar a doença de Lyme, que é doença crónica, infecciosa, não contagiosa, transmitida pela mordedura de carraças; assim como a suportar uma agenda de trabalho muito preenchida. “Nonna está determinada a fazer com que eu viva 110 anos”, declara. “Louise Bourgeois, Georgia O'Keeffe... Não chegaram a 100. As mulheres artistas só são levadas a sério depois dos 100 anos, por isso, se eu conseguir, talvez finalmente me levem a sério”, refere.

Além do acompanhamento por Nonna Brenner, a artista lembra ainda que não bebe, não fuma, nem usa drogas. “Durmo oito horas por dia e tenho um amante 21 anos mais novo.”

A gama de produtos inclui uma loção facial (vendida a 199 libras, 233 euros) que serve para limpar, esfoliar e hidratar, tendo sido formulada com plantas hidratantes, óleos essenciais, vitamina C, ácido hialurónico. Mas também inclui ingredientes mais inusitados como pão branco, para “preencher a pele, reter a humidade e esfoliar as células mortas”, e vinho branco, “uma boa fonte de antioxidantes e polifenóis que ajudam a proteger o corpo contra danos e estimulam o sistema imunológico”.

Existem ainda três tipos de gotas (99 libras, 116 euros) criadas pelas suas propriedades energizantes, imunizantes e anti-alérgicas. "As minhas receitas para estes produtos de bem-estar totalmente naturais centram-se na adopção da filosofia da cura através da natureza", declara Nonna Brenner, citada pela Wallpaper. Estas não são para a pele, mas devem ser tomadas diariamente (50 a 60 gotas) ao pequeno-almoço, almoço e jantar. À Vogue acrescenta: "Estas fórmulas estão incluídas no que tenho vindo a utilizar para tratar os meus clientes há anos, mas queremos ajudar toda a gente a ser saudável e a ter longevidade."

Foto A linha de quatro produtos, numa edição limitada DR

Os produtos, cujas embalagens foram desenhadas pela artista e têm a sua impressão digital marcada, assim como a da sua parceira de negócio, estão à venda online, num site próprio. A primeira edição é limitada a 8000 unidades por cada produto. "Espero que todos vós possam beneficiar deles", diz Abramović no site, sublinhando ainda a "importância para viver no presente, de forma longa e saudável". Contudo, longevidade não é sinónimo de ter medo de envelhecer ou de ser velho, à Vogue, a artista lamenta a forma como a sociedade olha para os velhos. "Não temos de nos parecer com Barbies para agradar à sociedade. Temos de aceitar a beleza da velhice."