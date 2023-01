Quando a diferença de idade é grande, o projecto de vida sustenta a relação

A diferença de idades entre casais não é uma novidade desta era e sempre gerou debate. O príncipe Carlos e a princesa Diana tinham 12 anos de diferença; o actor George Clooney tem mais 17 anos do que a mulher Amal; e a cantora Cher, de 76 anos, namora com um produtor musical com menos 40 anos. Estas relações com um intervalo alargado de idades, alertam especialistas, podem não ter sucesso se o casal não se encontrar na mesma fase da vida.