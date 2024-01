Cinema, tartarugas e a poesia para entreter a família

Na agenda estão o IndieJúnior, o Turtle Rescue do Sea Life, as linhas de Sophia, O Meu Pé de Laranja Lima e o cosplay da Comic Con, entre outros passos.

CINEMA

IndieJúnior Porto

22 a 28 de Janeiro

A oitava edição do Festival Internacional de Cinema Infantil e Juvenil espalha-se por lugares como o Cinema Batalha, a Biblioteca Municipal Almeida Garrett, a Casa das Artes, o Coliseu Porto Ageas, o Maus Hábitos ou a Reitoria da Universidade do Porto.

Com a Liberdade a dar o tom ao programa — à boleia dos 50 anos da Revolução do 25 de Abril —, e o abrir caminho à imaginação através da sétima arte, missão que lhe está no ADN, o cartaz alinha mais de 70 filmes, conversas, exposições, oficinas, cineconcertos e uma Matiné Dançante, apontados a várias faixas etárias.

Para assistir, há que pagar 4€ por sessão (7€ para o cineconcerto).

DANÇA

Dança, Onde Estás?

18 a 20 de Janeiro

Integrado no programa de comemorações do 92.º Aniversário do Rivoli do Porto, estreia-se o espectáculo de Né Barros e Jorge Gonçalves, descrito como “uma expedição ao encontro do que encanta as pessoas para dançarem”.

A ideia vai buscar inspiração ao livro As Girafas Não Dançam, de Guy Parker-Rees e Giles Andreae, e vem com a bandeira da “celebração da diversidade, inclusão e aceitação”.

Para miúdos e graúdos (maiores de três anos), no Teatro Municipal do Porto - Campo Alegre, com sessões quinta (10h30 e 14h30), sexta (10h30) e sábado (16h). A entrada é gratuita, sujeita a levantamento de bilhete no dia.

MÚSICA

Sophia

20 e 21 de Janeiro

O convite é para descobrir a poesia de Sophia de Mello Breyner Andresen. Num lugar onde “a liberdade da poesia e do mar se cruzam para fazer emergir a utopia das cidades”, eis um concerto que “começou por ser uma oficina e agora é um quase-disco”, descrevem na sinopse.

A música é de Ana Bento e Bruno Pinto (Gira Sol Azul); a versão cénica vem assinada por Joana Craveiro. Sábado e domingo, às 16h, no São Luiz Teatro Municipal (Lisboa), com bilhetes a 3€ (criança) e 7€ (adulto).

Foto Sophia Luís Belo

TEATRO

O Meu Pé de Laranja Lima

20 e 21 de Janeiro

Saído da pena de José Mauro de Vasconcelos e adaptado ao palco pelo Teatro dos Aloés, o clássico da literatura juvenil brasileira versa sobre a infância difícil de um menino de cinco anos que sonha ser poeta.

Perante uma situação financeira complicada no seio da família, inventa para si um mundo de fantasia, no qual o seu confidente é Xururuca, o seu pé de laranja lima, que cresce no quintal da casa.

Para ver sábado, às 16h, e domingo, às 11h, no Teatro Municipal Joaquim Benite, em Almada, com bilhetes a 10€.

Foto O Meu Pé de Laranja Lima DR

A Menina do Mar

20 de Janeiro

O famoso livro de Sophia de Mello Breyner Andresen, sobre a amizade entre um rapaz e uma menina que vive no mar, é transformado numa peça musical com lugar para cinco actores, dez instrumentistas e um maestro.

A encenação é de Ricardo Neves-Neves; a música, de Edward Luiz Ayres d’Abreu; a direcção musical, de Martim Sousa Tavares. Uma produção do Teatro do Eléctrico que vai a cena no Cineteatro Louletano (Loulé), sábado, às 11h e às 16h, com bilhetes a 8€.

EXPOSIÇÃO

Expocosplay

13 a 28 de Janeiro

Fatiotas, palestras, demonstrações, workshops, desfiles, concursos e “muitas outras surpresas” estão à espera dos visitantes no centro comercial UBBO da Amadora, cortesia da Comic Con Portugal.

A iniciativa, de entrada livre, serve de aperitivo para a décima edição do maior evento de cultura pop do país, que terá lugar entre 21 e 24 de Março, na Exponor de Matosinhos.

PASSEIOS

Rota Além Ribeira

21 de Janeiro

É a primeira caminhada do ano para desvendar a beleza natural e cultural de Castanheira de Pêra, em Leiria. Organizada pela Prazilândia - Turismo e Ambiente, em parceria com o município, está marcada para domingo e passa nas aldeias da Gestosa Cimeira, Fontes, Soeiro e Gestosa Fundeira.

O passeio abre o programa Doze Meses Doze Caminhadas, que traz no mapa uma dúzia de rotas temáticas para explorar o que a terra tem para oferecer em cada um dos meses do ano.

A participação tem um custo de 10€, sendo gratuita para crianças e jovens até aos 15 anos e aconselhada a maiores de oito anos, sempre mediante inscrição prévia.

ACTIVIDADES

Famílias Eléctricas

20 de Janeiro

Dinamizada pelo Museu do Carro Eléctrico do Porto, a actividade mensal propõe-se a “transportar as famílias até diversos destinos de ilusão, desejos e imaginação”. Com duração de duas horas, desfia-se entre uma visita guiada ao espaço museológico, uma oficina criativa e uma viagem de eléctrico histórico ao longo da margem do Rio Douro.

O arranque está marcado para as 15h; o custo é de 15€ (adulto + criança), com inscrição prévia aqui. Mais informações em 226 158 185 ou servicoeducativo.mce@stcp.pt.

Receitas para Escritores de Comédias

20 e 21 de Janeiro; 3 de Fevereiro

No Centro Cultural de Belém (Lisboa), a Fábrica das Artes convida a explorar todo o potencial da criação de narrativas. Alinhavada a propósito do espectáculo Rádio Benjamin, que o Teatro da Cidade irá levar a palco em meados de Março, a oficina trabalha histórias para criar episódios de podcast.

Uma “manta de retalhos radiofónica” à mão de semear ao sábado e domingo, das 15h30 às 17h30, por 6€.

Turtle Rescue

20 de Janeiro a 10 de Março

No Sea Life do Porto, a missão é salvar as tartarugas marinhas. Com a residente Mariza – uma tartaruga verde gigante com “155 quilos e 1,25 metros de comprimento” – a dar a cara à campanha de sensibilização, há oficinas, desafios, Estações de Resgate e palestras temáticas. Tudo para que os visitantes vistam a capa de “verdadeiros guardiões destes fascinantes animais e dos seus segredos”, salientam.

O aquário está aberto todos os dias, das 10h às 18h (sábado e domingo, até às 19h). A entrada custa 12,95€ para crianças dos três aos 12 anos e 17,95€ para adultos.