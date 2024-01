Rio de Janeiro regista sensação térmica de quase 60 graus Celsius

Calor no Rio de Janeiro atingiu o recorde do ano com a marca de 59,5 graus Celsius de sensação térmica na quarta-feira. O valor, que não é um recorde absoluto, foi registado na estação de Guaratiba.

O calor extremo no Rio de Janeiro atingiu o recorde do ano, com quase 60 graus Celsius de sensação térmica nesta quarta-feira. A marca de 59,5 graus Celsius foi registada às 11h45 (hora local), na estação de Guaratiba, zona oeste da cidade brasileira.

Este valor é o segundo maior de toda a série histórica, desde 2014, quando iniciou o monitoramento do sistema municipal Alerta Rio. O registo perde apenas para o dia 18 de Novembro do ano passado, quando a sensação térmica alcançou 59,7 graus Celsius.

A temperatura máxima desta quarta-feira também foi a mais alta de 2024 e deste Verão, que teve início em 22 de Dezembro de 2023 no hemisfério Sul. Os termómetros marcaram 41,8 graus Celsius, às 11h30 (hora local), também em Guaratiba.

Há algumas semanas, o bairro vem registando recordes de temperatura no Rio. De acordo com os meteorologistas, isso ocorre porque a região é muito húmida e próxima do oceano.

Em geral, as máximas são registadas no local pela manhã, quando há influência de ventos quentes. No período da tarde, com a entrada da brisa marítima, a temperatura pode cair mais de 7 graus Celsius em apenas uma hora.

Como se proteger?

Para se proteger do calor intenso, a recomendação é manter-se hidratado, evitar actividades ao ar livre entre 10h e 16h, utilizar protector solar e usar roupas leves.

Segundo o Alerta Rio, a capital fluminense tem sentido os reflexos de uma massa de ar quente que persiste actuando sobre a cidade.

Além disso, há a actuação do El Niño, fenómeno de aquecimento das águas do pacífico, que influencia o clima no Brasil deixando as temperaturas na região sudeste acima da média.

A previsão, no entanto, é de que o tempo sofra uma reviravolta a partir desta quinta-feira, com declínio de temperatura no fim-de-semana, por causa da formação de um sistema de baixa pressão no oceano, que deixará o tempo instável no Rio de Janeiro.

Há possibilidade de aguaceiros isolados a partir da tarde, acompanhadas de raios. Os ventos estarão fracos a moderados, com rajadas fortes durante as pancadas. A máxima poderá chegar a 39 graus Celsius e mínima 24 graus Celsius.

O tempo seguirá fechado na sexta-feira, dia 19 de Janeiro, com pancadas de chuva caindo durante à tarde e à noite. Os termómetros devem marcar entre 35 e 22 graus Celsius.

A previsão de chuva segue para o fim-de-semana. No sábado, a chuva poderá passar de 25 milímetros por hora (mm/h) em pelo menos um ponto da cidade. No domingo, a previsão é de chuva fraca a moderada a qualquer momento, podendo passar de 10 mm/h em pelo menos um ponto.

