Pedro Nuno Santos: “O PS não é só Estado social; a prioridade é a economia como um todo”

Líder do PS insiste na ideia da “transformação do perfil da economia” e da política de incentivos públicos. Vieira Lopes quer empresas capitalizadas, estabilidade da lei laboral e justiça mais rápida.

Foi com rasgados elogios ao trabalho do sector do comércio e serviços que o novo líder socialista pediu que estes empresários "desconstruam a visão de que o PS é só Estado social". "Não. Eu quero contrariar essa visão: a primeira prioridade que temos é a economia como um todo, com a certeza de que é a única maneia de termos o nosso povo a viver melhor, a ganhar mais e a ter o nosso Estado social mais robusto e financiado por uma economia capaz de produzir valor", defendeu Pedro Nuno Santos perante uma plateia de quase uma centena de empresários do ramo do comércio e serviços, no final de um almoço com a respectiva confederação.

Como que repescando o lema de Luís Montenegro – Sentir Portugal –, Pedro Nuno Santos terminou a sua intervenção pedindo também aos empresários que sintam que "têm no PS um parceiro que sente, que compreende, que sabe que a única e melhor forma de governar é ouvir os problemas das empresas e sentir – e só faz bem quem sente – que o Estado não tem recursos ilimitados e deve fazer escolhas. O Estado deve, como os empresários, ter capacidade de decidir".

O líder socialista insistiu na necessidade de o Estado escolher, em diálogo com os empresários, os sectores em que deve apostar, garantiu que "a confiança do PS no sector do comércio e serviços é total" por ser vital para a economia, "para que até a suprema indústria seja boa". Antes, Pedro Nuno Santos considerara o sector do comércio e serviços como fundamental para, "a montante e a jusante, tornar viável a indústria", com os transportes, por exemplo, a serem fundamentais para "abastecer as empresas industriais e depois para fazer chegar os produtos aos consumidores".

"Não existe uma indústria forte que não tenha um sector de comércio e serviços forte (...) Uma economia não funciona se tiver comércio e serviços que não estejam a trabalhar bem. Apostar só na indústria é um erro tremendo", apontou Pedro Nuno Santos. Que vincou que "a separação estanque entre comércio, serviços e indústria tem prejudicado a economia e tem cada vez menos sentido". E admitiu que, na hora de desenhar fundos comunitários, "o sector tem um peso muito reduzido face ao peso real que tem na economia".

Antes da intervenção do secretário-geral do PS, o presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal, João Vieira Lopes, deixou uma espécie de caderno de encargos ao candidato a primeiro-ministro – como prometeu fazer com Luís Montenegro em breve. Defendeu que tanto é necessário o investimento privado como o público – "o primeiro é o motor do dinamismo económico e o segundo tem um factor multiplicador na economia" –, mas que os incentivos são insuficientes e "estão muito enredados em burocracias, faseamentos e interferências bancárias que lhes retiram efeito e flexibilidade".

João Vieira Lopes pediu políticas que promovam a capitalização das empresas com capitais próprios e que apoiem a formação, mas também que ajudem a combater a atomização do tecido empresarial do sector e que lhe permita aceder a programas e fundos comunitários. E pediu ainda "estabilidade e previsibilidade na legislação laboral e fiscal. "Não podemos ter alterações da lei laboral anuais e todos os orçamentos do Estado terem reformas fiscais que obrigam a alterar a informática e as regras de cálculo da rentabilidade das empresas", justificou.

Deixou outro apelo: "Deixemo-nos dos mitos da reforma do Estado e das reformas estruturais. Precisamos de reformas concretas em áreas concretas e de definir prioridades, como a reforma da justiça." João Vieira Lopes lembrou que os investidores apontam a demora da justiça como um entrave maior do que os problemas de licenciamentos ou as questões fiscais E ainda mais um: "Temos que nos preocupar com o modo como todo o sistema de serviços do Estado se interliga com a economia (...). Além da falta de dinheiro e das dificuldades de qualificações das pessoas, os serviços públicos têm um problema de gestão grave."

E criticou o facto de Portugal ter tido "falhas grandes na competitividade e na produtividade, que levaram a um crescimento anémico e a um padrão de vida e salarial baixo comparado com a maior parte dos países europeus".