São Paulo recebe Vinhos de Portugal em Ibirapuera

O maior evento de vinhos portugueses no Brasil será de 7 a 9 de Junho no Rio e de 13 a 15 em São Paulo, no pavilhão desenhado por Niemeyer. Inscrições para produtores abertas até 12 de Fevereiro.

Depois de em 2023 ter celebrado o 10º aniversário, o Vinhos de Portugal no Brasil, o maior evento de vinhos portugueses naquele país, entra na sua segunda década de vida com uma novidade que revela a ambição de continuar a crescer: em São Paulo, onde decorre nos dias 13, 14 e 15 de Junho, o evento instala-se no icónico Pavilhão da Bienal de São Paulo, no Parque do Ibirapuera, projecto do arquitecto Oscar Niemeyer.

As inscrições para os produtores encontram-se abertas até dia 12 de Fevereiro, anunciou a ViniPortugal, que é parceira dos jornais PÚBLICO de Portugal e O Globo e Valor Económico do Brasil, organizadores do evento, cujo conceito e curadoria são da Out of Paper.

O Ibirapuera, com uma área de 158 hectares, foi em 2017 o parque mais visitado da América Latina e o Pavilhão Ciccillo Matarazzo, que agora receberá os vinhos portugueses, foi inaugurado em 1957 e é um marco da arquitectura brasileira e um dos símbolos da vida cultural da cidade.

Antes de São Paulo, os produtores portugueses estarão, como habitualmente, no Rio de Janeiro (dias 7, 8 e 9), onde ocupam duas tribunas daquele que é também um ícone desta cidade: o Jockey Club, já palco de anteriores edições do evento.

Os visitantes – recorde-se que em 2023 foram 11 mil nos seis dias do evento nas duas cidades – terão acesso ao espaço de provas, onde podem ficar a conhecer os vinhos dos cerca de oitenta produtores presentes, mas também às provas especiais com críticos portugueses e brasileiros (entre os quais o Master of Wine brasileiro Dirceu Vianna Junior, Jorge Lucki, crítico do Valor Económico, e Manuel Carvalho, do PÚBLICO) e aos encontros informais em torno de um copo de vinho e de conversas descontraídas com enólogos e produtores e, sempre que possível, actores, chefs ou outras personalidades brasileiras com notoriedade junto do público.

Há ainda, para além de uma loja na área de convívio, uma prova exclusiva para profissionais na primeira manhã do evento, e acesso privilegiado ao trade durante todo o primeiro dia. Em São Paulo, numa acção que tem o apoio do Turismo de Portugal e a participação de chefs portugueses, haverá aulas de cozinha acompanhadas de harmonização com vinho.

O evento conta já, para esta edição, com o patrocínio das CVRs do Alentejo, Dão, Lisboa, Península de Setúbal, Tejo, Vinhos Verdes e IVDP (Porto e Douro).

Os produtores que quiserem mais informações podem contactar Inês Pinto ines.pinto@viniportugal.pt