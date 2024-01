Seca no Algarve: Governo anuncia cortes de 25% na agricultura e 15% no sector urbano

A Comissão da Seca esteve reunida esta quarta-feira para definir novas medidas para a região do Algarve. “Se nada fosse decidido, chegaríamos ao final do ano sem água para abastecimento público.”

“Há necessidade de tomar medidas” em relação à seca e à falta de água no Algarve, começou por dizer o ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, nesta quarta-feira, após a reunião da comissão da seca em Faro. De seguida, anunciou cortes de 25% no fornecimento de água ao sector agrícola (em relação aos números do ano passado) e de 15% no sector urbano (que inclui o turismo), também em relação ao ano passado.

“A situação que temos hoje no país é muito assimétrica”, afirmou o ministro do Ambiente e da Acção Climática, Duarte Cordeiro. As circunstâncias de seca concentram-se no Sul do país, sobretudo no Algarve, explicou. “Se nada fosse decidido e nada fosse feito, aconteceria que chegaríamos ao final do ano sem água para abastecimento público.”

Aumentar

O ministro do Ambiente referiu que estas medidas foram tomadas com base em vários indicadores: as reservas das albufeiras, os registos de precipitação dos últimos anos (neste caso tendo em consideração o pior ano de chuva), a evapotranspiração das albufeiras e as obrigações do ponto de vista dos caudais ecológicos dos rios. Outro dos objectivos é garantir a sobrevivência das espécies do sector agrícola, disse Duarte Cordeiro.

“É muito importante que todos os sectores se empenhem” para cumprir estas metas e a poupança de água, realçou ainda Duarte Cordeiro, anunciando que foi constituído um grupo de trabalho com cinco grupos técnicos para acompanhar as medidas de cada um dos sectores.

Aumentar

A comissão que acompanha os efeitos da seca reuniu-se nesta quarta-feira em Faro com a presença do Governo, com o objectivo de definir um plano para limitar o consumo de água no Algarve, que atravessa um grave período de seca. A 18.ª Reunião da Comissão Permanente de Prevenção, Monitorização e Acompanhamento dos Efeitos da Seca foi presidida pelo ministro do Ambiente e da Acção Climática, Duarte Cordeiro, e pela ministra da Agricultura e da Alimentação, Maria do Céu Antunes, na sede da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve, em Faro.

A reunião durou quase quatro horas e foram decididos cortes menores que os que estavam inicialmente previstos para a agricultura, que se estimavam ser de 70%.