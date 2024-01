Algarve pode chegar ao fim do ano sem água disponível. Há soluções para a seca?

O Governo vai anunciar medidas para combater a grave situação de seca que vive a região do Algarve, esta quarta-feira. Esperam-se cortes no abastecimento de agua na ordem dos 70% no sector agrícola e de 15% no sector urbano.

Mesmo assim, o Algarve só tem água nas barragens para mais oito meses. Se a chuva ao longo do ano for insuficiente, arrisca-se a chegar ao fim de 2024 sem água disponível.

Como se resolve a crise de escassez de água que se tem acentuado na região nos últimos anos? Neste P24, ouvimos Nicolau Ferreira, jornalista do Azul.

