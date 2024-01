A lampreia do rio Minho salta para as mesas de Valença

"Rainha do Inverno, chupa pedras, bichinho feio ou flauta de sete olhos, como é designada, a lampreia é sempre protagonista de uma das épocas mais palpitantes e apaixonadas do calendário gastronómico, e os rios e as cozinhas do Minho são o seu santuário natural", escrevia José Augusto Moreira, mestre a apreciar lampreia e a escrever sobre ela na Fugas, na temporada do ano passado.

E aí está a lampreia novamente sob os holofotes. "A lampreia já se pesca, no rio Minho, pelas comunidades de pescadores de Valença", "sobretudo, de São Pedro da Torre e Cristelo Côvo", anuncia a autarquia de Valença, aproveitando para avançar já com mais informação sobre um festival que poderá deixar os fãs do divino ciclóstomo de água na boca.

O Festival gastronómico Sabores da Lampreia vai realizar-se em São Pedro da Torre, no concelho de Valença, de 15 a 17 de Março,

Foto O festival da lampreia decorre em Março dr

É "um ponto de encontro de sabores, saberes e apreciadores para comer e deliciar-se com a lampreia do rio Minho", avisa-se.

Nas ementas, o festival voltará a juntar "a tradição e a inovação" e avança-se já com clássicos como o Arroz de Lampreia, Lampreia à Bordalesa, lampreia recheada, lampreia assada no forno e lampreia seca.

"Verdadeiro manjar" para apreciadores, esconde segredos, quer na preparação, confecção como na apresentação; segredos que têm "passado de geração para geração pelas mãos sábias das cozinhas das aldeias que a restauração local recria com arte e inovação".

Habitualmente, o festival decorre entre duas tendas, uma dedicada à restauração (no ano passado com capacidade para cerca de 400 pessoas), e outra onde se destacam "os vinhos, o artesanato e a gastronomia valenciana".