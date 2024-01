Tabaco aquecido vai passar a ter imagens-choque

Foi a única alteração que subsistiu da proposta de lei do tabaco do Governo, que queria avançar com uma série de restrições polémicas.

O tabaco aquecido vai passar a exibir imagens chocantes e deixar de ter aromas, à semelhança do que acontece com os maços de cigarros convencionais desde há anos. A norma que altera a lei do tabaco e equipara os novos produtos de tabaco aos cigarros tradicionais foi publicada nesta segunda-feira em Diário da República e entra em vigor amanhã, transpondo uma directiva comunitária com um atraso de três meses.

Foi a única alteração que subsistiu da proposta de lei do tabaco do Governo, que, à boleia da transposição da directiva europeia, queria ir bem mais longe, proibindo fumar ao ar livre no perímetro de hospitais e escolas, à porta de bares e restaurantes e esplanadas cobertas, entre outras medidas.

“Cada embalagem individual e cada embalagem exterior de produtos do tabaco para fumar, incluindo cigarros, tabaco de enrolar, tabaco para cachimbo de água e produtos de tabaco aquecido, na medida em que sejam produtos de tabaco para fumar, deve apresentar advertências de saúde combinadas, uma das advertências sob a forma de texto e uma correspondente fotografia a cores”, refere o diploma.

​Mas os maços de tabaco aquecido não vão passar a ter de exibir de imediato imagens-choque, uma vez que as empresas podem escoar os produtos que tenham sido introduzidos no mercado antes da entrada em vigor desta alteração.

Especificamente no caso do tabaco aquecido, pretendeu-se ainda alargar a proibição de uso de aromas e aromatizantes nos componentes como filtros, papéis, embalagens, cápsulas ou quaisquer características técnicas que permitam alterar o odor ou o sabor destes produtos ou a intensidade do seu fumo.

Depois de ter ido a Conselho de Ministros em Maio de 2023, e no meio de grande controvérsia, criticada mesmo dentro do grupo parlamentar socialista pela matriz "proibicionista", a proposta de lei do Governo foi aprovada na generalidade pelo Parlamento em 28 de Setembro apenas com os votos do PS, dois votos contra e 14 abstenções. As bancadas do Chega, da Iniciativa Liberal e do Bloco de Esquerda votaram contra, enquanto as do PSD e do PCP, além dos deputados únicos do PAN e do Livre, se abstiveram.

Entretanto, devido à queda do Governo e a dissolução da Assembleia da República, os deputados da comissão de saúde que estavam a debater a proposta na especialidade decidiram transpor apenas a directiva europeia que equipara os novos produtos de tabaco ao tabaco tradicional, excluindo todas as restrições ao consumo e à venda de tabaco. O diploma foi, assim, amputado de toda a parte polémica da proposta de lei do Governo.

No final de Dezembro, o ministro da Saúde, Manuel Pizarro, enfatizou a importância de o futuro Governo retomar este debate. "Cada vez que a saúde pública toma medidas para prevenir o fumo do tabaco e o vício do tabaco, aparecem do lado da indústria, que tem interesse económico na venda dos produtos de tabaco, novas iniciativas. E é por isso que é muito importante termos uma agenda consistente”, defendeu.

As estimativas mais recentes indicam que em 2019 morreram em Portugal mais de 13.500 pessoas por doenças atribuíveis ao tabaco, das quais cerca de 1700 por exposição ao fumo passivo, refere o último relatório anual do Programa Nacional para a Prevenção e Controlo do Tabagismo​ da Direcção-Geral da Saúde. Em 2019, estima-se que o tabaco tenha contribuído para 32,6% dos óbitos por doença respiratória crónica, 19,1% por cancro, 8,5% por doenças cerebrocardiovasculares e 9,8% por diabetes tipo 2.