Parlamento tinha que fazer a transposição da directiva com urgência, pelo que se optou por deixar de fora todas as outras restrições que o Governo aproveitava para impor.

Os deputados do grupo de trabalho do tabaco votaram nesta terça-feira à tarde a nova lei do tabaco, mas apenas sobre a equiparação total do regime dos cigarros electrónicos ao tabaco tradicional. O diploma foi amputado de toda a parte da proposta de lei do Governo das alterações polémicas, como a proibição de venda e consumo de tabaco próximo de escolas, em bombas de gasolina ou em esplanadas com alguma cobertura.