PS aprova sozinho lei do tabaco apesar de críticas de proibicionismo até da sua bancada

Toda a oposição está contra as novas restrições de venda e consumo e até no PS há vozes dissonantes e quem defenda que a lei deve ser revista em dois tempos.

Foi um debate de praticamente todos contra o Governo: na discussão sobre as alterações à lei do tabaco, até do grupo parlamentar do PS se ouviram críticas ao excesso de proibicionismo e um pedido para que se faça, por agora, apenas a transposição da directiva que equipara totalmente as regras entre os cigarros electrónicos e as dos tradicionais.