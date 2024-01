Em pausa no Algarve, o Gigi muda-se para a Avenida da Liberdade (por cinco dias)

Considerado “um dos mais emblemáticos restaurantes de praia”, o Gigi aproveita a pausa na Quinta do Lago e apresenta-se em Lisboa, de 23 a 27: é o próximo convidado do JNcQUOI Avenida.

Nos últimos anos, têm-se somado grandes restaurantes (e seus cozinheiros) de todo o país na Avenida da Liberdade, em Lisboa. Ficam só alguns dias, mas é sempre uma boa oportunidade para conhecer ou matar saudades das especialidades de várias cozinhas de culto nacionais. Do Rogério do Redondo à Tasca do Celso de Milfontes, Tombalobos de Portalegre, o Rito de Alqueidão (Ourém) ou o Gaveto de Matosinhos​, tem sido farta a ementa de convidados do JNcQUOI Avenida. Este mês, a assinalar, o regresso à avenida central da capital do restaurante algarvio Gigi.

Considerado um dos "mais emblemáticos restaurantes de praia do Algarve", como é apresentado, o Gigi, aproveitando a sua "habitual pausa sazonal", ​traz, nesta residência gastronómica, entre 23 e 27 de Janeiro, alguns dos seus pratos "icónicos". São de esperar, nas entradas, propostas como Ceviche frio de atum (24€) e Ceviche quente de tamboril (27€) ou Xerém de berbigão (27€) e Tomatada de ovos com camarão (25€). Nos pratos principais, Massada do mar (38€), Carabineiro com Morrones (75€), Pampo com molho siciliano (42€) ou Camarão tigre com molho pimenta verde (45€).

O menu está disponível aos almoços e jantares (reservas: 219 369 900, bookatable@jncquoiavenida.com).

Foto Bernardo Reino, o sr. Gigi

O Gigi, na Quinta do Lago, Almancil, é um dos mais afamados restaurantes de peixe e marisco do Algarve, contando com mais de três décadas de história cozinhada por Bernardo Reino.

Ao longo do ano, a iniciativa de residências no JNcQUOI Avenida vai continuar. O projecto, que passa por convidar casas históricas da restauração de todo o país, celebrizadas por valerem a pena a viagem e pelos seus cozinheiros de mão-cheia, tem a curadoria do chef executivo António Bóia, com o "objectivo de dar a conhecer o melhor da gastronomia portuguesa".