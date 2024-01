Camila Batmanghelidjh (1963-2024), a queda de um anjo

Figura proeminente do Reino Unido no apoio a crianças negligenciadas, a autora iraniano-belga morreu no primeiro dia do ano, “tranquilamente a dormir”, depois de celebrar o seu aniversário em família.

Mulher do ano, empreendedora social do ano, uma das 100 mulheres mais poderosas do Reino Unido numa sondagem da BBC Radio 4, comendadora da Ordem do Império Britânico — tudo honras recebidas pela dedicação na defesa de crianças, jovens e famílias vulneráveis em Londres e Bristol. Mas Camila Batmanghelidjh era mais conhecida por ser o “anjo de Peckham”. Morreu no dia 1 de Janeiro, após um longo período a lidar com uma doença não especificada, “tranquilamente a dormir”. Antes, celebrou o aniversário com a família e amigos próximos.