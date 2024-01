Está em marcha um terceiro Top Gun, e envolve Tom Cruise

Notícia foi avançada pelo site norte-americano Puck. Tom Cruise está neste momento a trabalhar no oitavo Missão: Impossível, com estreia marcada para Maio de 2025.

Ehren Kruger, um dos três argumentistas de Top Gun: Maverick (2022), está a trabalhar no guião daquele que, a se materializar, será o terceiro filme da famosa saga que, em 1986, ano do seu primeiro (e, durante décadas, único) capítulo, realizado por Tony Scott, ajudou a estabelecer Tom Cruise como uma jovem estrela em Hollywood. A notícia foi avançada esta sexta-feira pelo site americano Puck. Esta publicação refere que Miles Teller e Glen Powell, dois dos membros do elenco de Maverick, deverão voltar a trabalhar com Cruise no novo projecto; similarmente, Joe Kosinski, realizador da longa-metragem de 2022, “deverá realizar ou produzir” este terceiro Top Gun.

Cruise, que, como foi noticiado ainda há dias, assinou recentemente um acordo não exclusivo para protagonizar e produzir filmes da Warner Bros. Discovery, está actualmente a trabalhar naquele que será já o oitavo Missão: Impossível. Tanto esse franchise como Top Gun são da Paramount, estúdio com o qual Cruise tem uma relação longa — embora não livre de pontos sensíveis, com frustrações sentidas por ambas as partes, escreve a imprensa norte-americana especializada na indústria cinematográfica de Hollywood.

O próximo Missão: Impossível tem neste momento a sua estreia apontada para Maio de 2025, o que quer dizer que, se sempre houver um terceiro Top Gun — o que ainda não foi confirmado oficialmente pela Paramount —, não será em breve que voltaremos a ver Cruise na pele de Pete Mitchell, a pilotar os aviões das Forças Armadas dos Estados Unidos.

Top Gun: Maverick foi um sucesso de bilheteira gigante, com receitas globais na ordem dos 1,496 mil milhões de dólares (1,364 mil milhões de euros). Foi tão bem-sucedido que levou Steven Spielberg a dizer que Cruise “salvou” Hollywood e a indústria da distribuição de filmes em salas de cinema, numa altura em que, devido à pandemia de covid-19, estas atravessavam uma crise grave.

É o mais lucrativo de todos os filmes de Cruise. E só não é o mais rentável de 2022 porque Avatar: O Caminho da Água, que chegou aos cinemas no último mês do ano, cerca de seis meses após Maverick, conseguiu chegar a números ainda mais astronómicos: receitas de 2,32 mil milhões de dólares (2,11 mil milhões de euros).