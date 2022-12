Top Gun: Maverick e Mundo Jurássico: Domínio conquistaram bilheteiras em 2022

O filme protagonizado por Tom Cruise Top Gun: Maverick, o novo Mundo Jurássico: Domínio​ e a produção da Marvel Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, foram os filmes que geraram maior receita de bilheteira no mundo em 2022.

A segunda parte do filme que segue a história do aviador naval Pete Maverick Mitchel, interpretado por Tom Cruise, ultrapassou os 1,4 mil milhões de dólares (1,39 mil milhões de euros à taxa de câmbio actual) na bilheteira internacional. Cerca de 48,3% da sua receita foi gerada nos Estados Unidos, segundo dados do portal Box Mojo Office.

O filme retrata o aviador 36 anos depois, agora como piloto instrutor que terá que enfrentar uma última missão.

Com Top Gun: Maverik, Cruise conseguiu superar o sucesso de bilheteira de Missão: Impossível – Fallout em 2018, que arrecadou mais de 791 milhões de dólares em todo o mundo. No entanto, o filme não ultrapassou os mais de 1,9 milhões de dólares (cerca de 1,7 mil milhões de euros) que o filme Homem-Aranha: Sem Volta a Casa arrecadou em 2021.

Top Gun foi apresentado no Festival de Cinema de Cannes e posicionou-se como um dos filmes favoritos que vão disputar os prémios, com duas indicações para Globo de Ouro. Está também entre as listas de pré-indicações aos Óscares 2023 na categoria de música original, som e efeitos visuais.

A lista das películas mais lucrativas globalmente em 2022 tem o filme Mundo Jurássico: Domínio em segundo lugar, com mais de mil milhões de dólares arrecadados nas bilheteiras.

A produção estrelada por Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Laura Dern e Sam Neill foi o pico do universo Jurassic World, que começou em 2015 e deu continuidade ao legado e às altas expectativas deixadas pela saga cinematográfica de Steven Spielberg.

O terceiro lugar é ocupado pelo universo cinematográfico Marvel com o filme Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, um dos mais esperados do ano, com mais de 955 milhões de dólares (cerca de 900 milhões de euros) acumulados em bilheteira.

A lista continua com títulos como Mínimos 2: A Ascensão de Gru (mais de 939 milhões de dólares ou 877 milhões de euros), Black Panther: Wakanda para Sempre (mais de 789 milhões de dólares ou 743 milhões de euros), The Batman (mais de 770 milhões de dólares ou 725 milhões de euros) e Thor: Amor e Trovão (mais de 760 milhões de dólares ou 715 milhões de euros).

Apesar de seu lançamento tardio em 16 de Dezembro, Avatar: O Caminho da Água já alcançou o nono lugar da lista até agora, acumulando mais de 609 milhões de dólares (cerca de 573 milhões de euros), segundo os últimos dados fornecidos pelo Box Office Mojo.

A segunda parte de Avatar, de James Cameron, ainda em cartaz, tem o desafio de superar ou alcançar o sucesso da sua primeira obra, que ainda é a maior bilheteira de toda a história do cinema, tendo arrecadado quase 3 mil milhões de dólares.