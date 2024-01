“Socorro, tenho um filho adolescente!”

Assustam-nos com as más companhias, e sabemos que é verdade, que em grupo, podem não ter coragem de dizer que Não.

Metem-nos muito medo com a adolescência, avisam-nos dos mil perigos que podem correr, levados pela impulsividade de um cérebro imaturo e o natural desejo de testarem a sua autonomia. Assustam-nos com as más companhias, e sabemos que é verdade, que em grupo, podem não ter coragem de dizer que Não.

Além disso, é difícil acompanhar a montanha russa hormonal a que estão sujeitos, e que os leva do choro à euforia dos zero aos cem, de se pendurarem ao nosso pescoço, por minutos, para logo a seguir nos acusarem de não os compreender. Sim, hoje falamos de adolescentes, junte-se a nós e sinta-me menos sozinho (e assustado).

