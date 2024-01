Dois guiões de Friends foram encontrados no lixo em 1998. Agora estão a ser leiloados

Os guiões correspondem aos episódios finais da quarta temporada da série, intitulados Aquele com o casamento do Ross. Foram filmados num estúdio de Londres.

The One With Ross's Wedding (Aquele com o casamento do Ross, em português) era assim que se intitulava o final da quarta temporada de Friends. Os guiões dos dois episódios acabaram no caixote do lixo de um estúdio em Londres, em 1998. Agora, 26 anos depois estão a ser leiloados, a pensar nos fãs da série sobre os cinco amigos interpretados por Courteney Cox, Matthew Perry, Jennifer Aniston, David Schwimmer e Lisa Kudrow.

A final da quarta temporada foi dividida em duas partes filmadas no Fountain Studios, em Wembley — uma excepção já que a sitcom era filmada nos Estados Unidos. No final das gravações, os guiões foram colocados no lixo para evitar que alguém “descobrisse o desfecho da história antes do tempo”, explica Amanda Butler da leiloeira Hanson Ross. Os papéis originais vão a leilão nesta sexta-feira, 12 de Janeiro, na Hanson Ross em Hertfordshire, nos arredores de Londres, com valores entre as 600 e 800 libras (697 a 930 euros).

E tudo graças a um funcionário administrativo do estúdio que havia de lhes mudar o destino ao retirá-los do caixote do lixo. Não se conhece a identidade do vendedor (só que não é “grande fã” de Friends), mas que trabalhou nos Fountain Studios até 1999, tendo mantido até então os papéis “secretos” numa gaveta da sua secretária. “Lembro-me de pensar a que membro do elenco poderiam pertencer”, diz, citado pela BBC.

Quando deixou aquele emprego, ao limpar a sua secretária, colocou “tudo num caixote de cartão”, incluindo os guiões. Durante décadas esqueceu-se da sua existência. “Acabaram numa gaveta da mesa-de-cabeceira, onde têm estado desde então. Podia facilmente tê-los colocado no lixo”, reconhece.

No episódio em questão participam todas as personagens principais — Chandler (Matthew Perry), Monica (Courteney Cox), Joey (Matt LeBlanc), Phoebe (Lisa Kudrow) e Rachel (Jannifer Aniston). Como tal, diz o vendedor, “estes guiões merecem ser de um fã de Friends”.

Apesar de não se saber a quem pertenciam os guiões, Amanda Butler da leiloeira tem uma suspeita: “Um deles tem um autocolante com o nome John Lanzer que é um cenógrafo, portanto podem ter sido dele.” Além do guião, os compradores recebem uma camisola de Friends usada nas gravações e uma caixa com os DVD dos episódios.

Amanda Butler confessa-se ela própria uma fã de Friends e reconhece a emoção de ler o guião verdadeiro: “É surreal ver por escrito o que se viu no ecrã.” Apesar do valor de referência para o leilão, lembra que os fãs podem oferecer o valor que pretenderem para não deixar escapar aquela preciosidade. “O céu é o limite.”

Exibida entre 1994 e 2004, a sitcom criada por Marta Kauffman e David Crane foi um fenómeno na sua década original, mas tem sido recuperada também por novas gerações desde 2015 quando chegou à Netflix e, mais tarde, à HBO Max.

Recentemente, foram milhões os fãs que se comoveram com a morte de Matthew Perry, que deu vida a Chandler Big. O actor foi encontrado sem vida numa banheira de hidromassagem da sua casa a 29 de Outubro. Mais tarde, foi confirmada a causa de morte: uso de cetamina em doses excessivas.