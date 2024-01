Pestana estreia resort tudo-incluído no Algarve: Blue Alvor

Alvor é um epicentro Pestana e o novo Blue chega para renovar o leque de seis propostas hoteleiras do grupo nesta vila algarvia. O novo projecto, um resort tudo-incluído, parte, na verdade, na transformação e renovação de um "clássico", o Pestana Delfim.

"Será totalmente renovado", garante o grupo em comunicado, anunciando a abertura como Blue Alvor Beach para Maio, "especialmente dedicado às famílias" e com "acesso directo à praia".

A questão familiar impõe-se nas infra-estruturas propostas e até na animação: há "um programa de animação diária com espaços à medida das crianças, incluindo Kids Club com piscina exclusiva".

Foto Pestana Blue Alvor dr

Entre os espaços em destaque, são anunciadas três piscinas exteriores ("uma exclusiva para crianças, outra só para adultos e ainda uma terceira para toda a família"), equipamentos desportivos (campo de padel, campo multiusos, ginásio), "novos restaurantes e novas áreas comuns".

Para o grupo, é todo um "novo hotel", incluindo "três restaurantes distintos, um buffet e dois restaurantes temáticos", além de dois bares.

No Algarve, Pestana já conta com 17 hotéis e pousadas, sendo a zona do país com mais projectos da chancela, sublinha-se na nota à imprensa.

Foto Pestana Blue Alvor dr

Recorde-se que em 2019, já tinha inaugurado um Blue Alvor, apresentado como o "maior resort tudo-incluído de Portugal". ​Mas a propriedade acabaria por ser adquirida pelo grupo espanhol de investimento imobiliário Azora, com a gestão hoteleira entregue à chancela Tivoli (é o Tivoli Alvor).

No novo Blue tudo-incluído ("pequeno-almoço, almoço, jantar, snacks e bebidas nacionais"), os preços, conforme se promove no site oficial, deverão começar em redor dos 215 euros por noite, incluindo "oferta do alojamento da criança (máximo 2, até aos 12 anos, inclusive, dependendo da tipologia de quarto) e partilhando o quarto com os pais".