Podcast Azul. Os agricultores do Algarve já só esperam que as árvores sobrevivam à seca. “Não temos plano B”

Neste episódio, ouvimos João Garcia sobre a situação dos agricultores devido à seca e aos planos de corte de abastecimento do água no sector. Siga o podcast do Azul nas aplicações habituais.

Esta semana, soube-se que o Governo planeia cortar o abastecimento de água no Algarve, numa resposta de curto prazo à seca instalada naquela região. No final de Dezembro, o nível médio das albufeiras algarvias era de apenas 25%, de acordo com os dados da Agência Portuguesa do Ambiente. António Miguel Pina, presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL), disse à Lusa que o sector agrícola terá um corte de 70%, o que pode ter um impacto nas culturas agrícolas do regadio, pondo em causa a sobrevivência das próprias árvores.

Neste episódio do podcast Azul, ouvimos João Garcia, presidente da Associação de Regantes e Beneficiários de Silves, Lagoa e Portimão que está preocupado com a situação dos agricultores da região: “Não temos plano B”​.

No podcast Azul, falamos de assuntos complexos de forma simples, do clima à biodiversidade, da atmosfera aos oceanos, dos glaciares à poluição, da energia à sustentabilidade.

