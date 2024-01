Pedro Nuno nega que críticas dos socialistas prejudiquem “boa relação institucional” com Marcelo

Comitiva do PS reuniu-se com o Presidente da República durante cerca de uma hora e meia. Pedro Nuno Santos diz que o seu foco é vencer as eleições de Março.

As críticas ao Presidente da República pela decisão de marcar eleições foram uma constante no congresso do PS, mas o novo líder socialista não considera que isso venha a dificultar a sua relação com Marcelo Rebelo de Sousa. "Num congresso, os militantes e delegados devem falar com total liberdade. É a opinião pessoal de quem falou. Isso não quer dizer que o secretário-geral e a liderança do partido tenha o mesmo posicionamento ou a mesma opinião sobre o que foi a posição do Presidente da República", afirmou Pedro Nuno Santos, no final da reunião com o Presidente da República para apresentação de cumprimentos como novo secretário-geral do PS.